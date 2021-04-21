Заммэра Владимир Ефимов: Правительство Москвы планирует направить 70 млрд рублей на строительство БКЛ и закупку электробусов

Правительство Москвы планирует приступить к размещению зеленых облигаций в конце мая. Объем выпуска составит 70 млрд рублей, облигации будут выпущены с постоянным купоном на срок 7 лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«С учетом двух ранее утвержденных выпусков общим объемом 140 млрд рублей, около 30% от программы заимствований Москвы планируется направить на финансирование зеленых проектов. В частности, за счет полученных от размещения средств планируется профинансировать строительство БКЛ метрополитена и замену автобусного парка города на электробусы. Данные проекты сокращают выбросы загрязняющих веществ и парникового газа от личного и общественного транспорта, что положительно влияет на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей», - добавил он на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

Правительство Москвы утвердило концепцию зеленых облигаций, содержащую информацию о проектах, на финансирование которых будут направлены средства от выпуска облигаций, о расходовании средств, а также о том, как город будет отчитываться о расходовании средств и реализации проектов. В конце апреля планируется утверждение решения об эмиссии выпуска, после чего будет проведена серия road show среди российских и иностранных инвесторов. Способом размещения облигаций выбран букбилдинг.

«Планируемый выпуск соответствует Принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) и рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ. Соответствие международным и национальным принципам и стандартам в сфере зеленого финансирования будет подтверждено рейтинговым агентством «Эксперт РА» – квалифицированной независимой организацией. Кроме того, в настоящее время Московская Биржа прорабатывает возможность изменения Правил листинга для обеспечения возможности обращения зеленых облигаций субъектов Российской Федерации в Секторе устойчивого развития. В случае утверждения этих изменений, город будет заинтересован во включении зеленых облигаций Москвы в Сектор устойчивого развития», - сказал Владимир Ефимов.