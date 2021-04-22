Акции дня: бумаги «Лукойла» растут после рекомендации по дивидендам

В лидеры торгов вышли бумаги нефтяной компании «Лукойл» по итогам дневной сессии на Мосбирже в четверг, 22 апреля. За день бумаги подорожали на +1,33% до 6025 рублей за акцию.

В среду совет директоров дал рекомендацию о выплате дивидендов по итогам второго полугодия 2020 года в размере 213 рублей на акцию (текущая доходность 3,6%). Дата закрытия реестра на право получения дивидендов - 5 июля. Годовое общее собрание акционеров проведут 24 июня. По мнению аналитиков «Газпромбанка», в 2021 году дивиденды вырастут на фоне восстановления нефтяных котировок, а дивдоходность может составить 11%.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,09% до 3600,35 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,57% до 1501,77 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:17 мск составила 65,49 долларов за баррель (+0,26%). Российская валюта укреплялась – 75,41 рубля за доллар.