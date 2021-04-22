Банк ВТБ запустил переводы через Систему быстрых платежей в банкоматах

Банк ВТБ запустил в рамках сети своих банкоматов сервис денежных переводов по номеру мобильного телефона через Систему быстрых платежей (СБП).

Согласно информации, опубликованной в пресс-релизе этой кредитной организации, ВТБ первым среди отечественных банков запустил сервис переводов по номеру телефона с использованием СБП в сети своих банкоматов. Теперь клиенту достаточно указать номер телефона и банк получателя, после чего деньги поступят мгновенно на счёт.

При этом в кредитной организации подчеркнули, что новый сервис уже доступен в любом из 15,5 тыс. банкоматов ВТБ. Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо авторизоваться в банкомате с помощью карты ВТБ, выбрать в меню любого устройства ВТБ раздел «Переводы по номеру телефона» и ввести номер получателя.

Как считает руководитель департамента розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев, новый сервис – эта отличная альтернатива снятию наличных денег. Кроме того, он поможет клиентам в ситуациях, когда у них нет возможности воспользоваться смартфоном для перевода денег.

Ранее сообщалось, что российские банки планируют повысить до 150 тыс. руб. лимиты на объём ежедневных операций клиента в Системе быстрых платежей (СБП). Согласно проекту указания ЦБ РФ, на это им отводится срок до 1 октября.

Напомним, сейчас СБП позволяет переводить до 100 тыс. руб. в месяц бесплатно, а свыше этого — по минимальным тарифам в 0,5% от суммы (но не более 1,5 тыс. руб.).

Наша справка

Система быстрых платежей – проект национального значения, который запустили в России два года назад. Она позволяет обеспечивать равный доступ участников рынка к этому сервису, а также предоставляет россиянам удобный, надёжный и простой онлайн-сервис для осуществления платежей.

СБП позволяет осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.

Через СПБ можно оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода. Кроме того, система даёт юридическим лицам возможность совершать платежи в пользу физических лиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховок, в зарплатных проектах и для предоставления брокерских услуг. В перспективе планируется расширить список идентификаторов, по которым можно будет совершить платёж.