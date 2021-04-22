Байден планирует признать геноцид армян в Османской империи

Президент США Джо Байден намерен официально признать геноцид армян в Османской империи, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными.

Собеседники издания рассказали, что американский лидер объявит депортацию, голод и массовые убийства армян турками-османами, начавшиеся в 1915 году, геноцидом. С официальным заявлением на данную тему Байден выступит в ходе ежегодного выступления, приуроченного ко дню памяти в предстоящую субботу, 24 апреля.

Чиновники добавили, что пока никаких окончательных решений не принято, поэтому вполне возможно, что Байден может ограничиться символическим заявлением, в котором не станет называть убийства геноцидом по примеру других президентов.

Комментируя данную информацию, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в ходе беседы с телеканалом Haberturk, что возможное заявление Байдена о геноциде осложнит отношения Вашингтона и Турции.

Геноцид народа Армении в Османской империи в 1915 году, жертвами которого стали до 1,5 млн этнических армян, признан многими государствами. Первым данный факт признал Уругвай в 1965 году, позже к стране присоединились такие государства, как Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Канада, Чили, Венесуэла, Аргентина и др. Также геноцид армян признан Европарламентом и Всемирным советом церквей.

В 1995 году Госдума РФ проголосовала за принятие постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине — в Западной Армении».