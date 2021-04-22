Диетолог рассказала об опасности обезжиренных продуктов

Обезжиренные продукты могут быть опасны для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По словам специалиста, мнение многих людей, желающих расстаться с лишними килограммами, что обезжиренные продукты «легче», потому их можно есть в большом количестве, ошибочно. Скорее это такое «усыпление бдительности», которое может быть чревато сильным перееданием, продолжила медик.

Помимо этого, люди, увлекающиеся обезжиренными продуктами, сами того не желая, потребляют избыточное количество не всегда полезных веществ. В результате обезжиривания продукт лишается части вкусовых качеств, которые производители щедро компенсируют огромным количеством усилителей вкуса, сахара, крахмала, соли и вкусовых добавок, пояснила диетолог.

«Контроль жирности — важный вопрос, но главное, чтобы вместо натурального жира не было подмены непонятными жирами растительного происхождения, по которым нельзя понять, есть в них трансжиры или нет», — рассказала Дианова.

Врач советует останавливать свой выбор на натуральных продуктах средней жирности с минимальной промышленной обработкой. Также потребление обезжиренных продуктов в большом количестве грозит набором ненужных килограммов, поскольку человеку может показаться, что он не ест явно сладкий продукт, но при этом он употребляет много псевдопродуктов, отметила диетолог.

Ранее диетолог Римма Мойсенко предупредила об опасности продуктов быстрого приготовления. Она пояснила, что такая пища не содержит в необходимом количестве жиры, белки, витамины, минералы и углеводы.