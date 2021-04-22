До конца года «Спутником V» привьют сотни миллионов людей, заявили в РФПИ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о планах привить вакциной от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» несколько сотен миллионов людей до конца текущего года, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев во время выступления в программе «Поздняков» на НТВ.

«Мы планируем до конца года, действительно, привить сотни миллионов людей в различных странах мира. Сейчас вакцина уже выпускается и в Индии, и в Китае, и в Корее», — сообщил руководитель.

Он уточнил, что к настоящему моменту соглашения на производство вакцины заключены между фондом и 20 производителями в 10 странах.

Многие компании уже начали производить «Спутник V», добавил Дмитриев. Он пояснил, что российские производители вакцины также будут отправлять свою продукцию на экспорт, но только после того, как появятся излишки после вакцинации всех желающих внутри страны.

Ранее Центр им. Гамалеи заявил, ссылаясь на замдиректора Дениса Логунова, что в России 3,8 млн человек получили оба компонента «Спутника V».

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавируса — она была зарегистрирована 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет препарат показал результат в 91,8%. При этом вакцина на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. «Спутник V» зарегистрирован в 60 странах мира с населением более 3 млрд человек.