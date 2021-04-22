NI: перегретая экономика США может привести к глобальному хаосу

Отчет Казначейства США о международных потоках в этом году примечателен тем, что его авторы ищут источники дисбалансов в глобальной финансовой системе и манипуляциях валютами везде, кроме того места, где они скрываются и где их следует искать в первую очередь — в Соединенных Штатах, крупнейшей экономике планеты.

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В ходе написания предыдущих отчетов американские финансисты вывели три главных условия для того, чтобы назвать ту или иную страну валютным манипулятором. Во-первых, это регулярные односторонние валютные интервенции с целью ослабления собственной валюты. Во-вторых, это наличие положительного сальдо по счетам текущих операций платежного баланса, превышающего 2% от ВВП. И в-третьих, это положительное сальдо в торговле США свыше 20 млрд долларов.

В последнем Отчете о международных потоках выделены Швейцария, Тайвань и Вьетнам, которые якобы отвечают всем трем требованиям и претендуют на роль валютного манипулятора. Отмечается, что США сейчас проводят консультации с этими странами, чтобы решить вопросы с недооценкой их валют и проблемы с балансами. Однако Казначейство решило официально не объявлять Швейцарию, Вьетнам и Тайвань валютными манипуляторами, принимая во внимание чрезвычайные обстоятельства, вызванные коронавирусной пандемией.

Авторы Отчета также отметили, что Индия и Сингапур тоже неоднократно проводили односторонние валютные интервенции несмотря на отсутствие очень больших сальдо по счетам текущих операций или в торговле с США.

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Обращает на себя внимание в Отчете то, что в нем отсутствуют Соединенные Штаты как самый крупный на планете источник дисбалансов в глобальном масштабе и валютных манипуляций. Это тем более удивительно, пишет National Interest (NI), что США сейчас проводят крупнейшие в мирное время программы помощи экономике. Триллионы долларов, которые будут влиты в экономику США, могут ее перегреть уже к концу этого года, а также вернуть двойной бюджетный дефицит рейгановских времен.

Для того, чтобы жить с дефицитом бюджета на уровне 13% в 2021 году правительству США придется снизить уровень сбережений. К тому же, при росте американской экономики темпами, значительно превосходящими темпы роста остальных членов G7, США должны обеспечить рост импорта, значительно опережающий рост экспорта.

Эти два фактора должны увеличить сальдо по счетам текущих операций, которое уже сейчас находится на достаточно высоком уровне. При этом должно значительно вырасти число стран, отвечающих как минимум двум требованиям Казначейства США для попадания в список валютных манипуляторов.

В то же самое время огромный дефицит бюджета США скорее всего приведет к укреплению доллара во второй половине 2021 года. Это произойдет за счет привлечения капиталов из-за границы, которые должны будут устремиться в Америку благодаря высокой ключевой ставке. ФРС будет вынуждена повышать процентную ставку для снижения риска разогрева американской экономики, что приведет к повышению инфляции выше установленного главным банком США предела.

Наверное, пишет NI, трудно ждать от американского Казначейства, что оно возьмет на себя основную часть ответственности за огромные положительные сальдо своих торговых партнеров, к которым наверняка приведет проводимая администрацией Байдена программа помощи экономике.

С другой стороны, логично предположить, что МВФ не должны сдерживать соображения патриотизма в поисках виновных. Кажется, что сейчас самое время для Фонда официально обратить внимание на громадный дефицит бюджета США и заявить, что именно он является главной причиной роста глобальных платежных дисбалансов и валютных манипуляций. Хотя бы потому, что это входит в основные обязанности Международного Валютного Фонда, который должен предпринимать усилия по их устранению и координации деятельности в этом направлении. Молчание по этому поводу МВФ, считает NI, является серьезным нарушением его обязательств перед международным сообществом.