Эксперт рассказал, откуда мошенники получают данные о россиянах

Преступники, которые обманывают россиян под видом сотрудников интернет-магазинов, получают информацию о гражданах из кол-центров или с компьютеров операторов, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко.

Специалист рассказал, что мошенникам для получения сведений о платежных инструментах или персональной информации, нужны данные о заказе, который пользователь сделали в интернет-магазине, а также номер телефона. Сведения преступникам могут предоставлять недобросовестные операторы кол-центра магазина, которые получают скромную зарплату и за определенное вознаграждение некоторые из них готовы предоставить информацию преступникам.

«Когда мы заказываем что-то в реальном интернет-магазине, то мошенники все равно могут узнать о заказе. После этого они связываются с жертвой и представляются сотрудниками торговой сети, а дальше начинаются мошеннические действия», - продолжил эксперт. Он объяснил, что это происходит из-за того, что интерне-покупателя кто-то «слил», скорее всего, сотрудник из кол-центра магазина.

Иногда данные могут попасть к преступникам и другим путем, например, если небольшой интернет-магазин не обладает штатом администраторов, которые занимаются информационной безопасностью, то данные вполне могут быть украдены с помощью взлома компьютерных сетей.

Пащенко предупреждает, что в ситуации, когда вы сделали интернет-заказ и вам перезванивают через несколько минут для уточнения данных банковской карты, нужно понимать, что это могут быть мошенники. В такой ситуации лучше самостоятельно перезвонить в интернет-магазин для подтверждения заказа или способа оплаты.