ФНС и Минпромторг договорились о совместном отслеживании оборота товаров

Минпромторг, Федеральная налоговая служба и ООО «Оператор ЦРПТ» заключили соглашение о совместном отслеживании оборота маркируемых товаров, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-службу ведомства. Сотрудничество направлено на борьбу с серым импортом.

Согласно договоренностям ЦРПТ будет передавать ФНС данные, по которым служба будет проверять правильность начисления налогов, соблюдения требований к кассовой технике и учета выручки. Сведения будут поступать по системе межведомственного электронного взаимодействия. ФНС будет получать всю информацию об участниках сделок и о реализованном товаре в личном кабинете. В службе уточнили, что не будут разглашаться сведения, составляющие налоговую тайну.

«Получаемая информация повысит прозрачность цепочек поставок, что позволит оптимизировать применение риск-ориентированного подхода в зависимости от отраслевых критериев для определения "зон риска"», — прокомментировали в ФНС.

Ранее в Минпромторге заявили, что для борьбы с серым импортом ведомству не хватает действенных инструментов. В министерстве уверены, что с подключением к процессу ФНС произойдет сокращение доли контрафакта, фальсификата и серого импорта на товарных рынках.