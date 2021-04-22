Google в России: танго слона и медведя

Заслуживающий доверия источник Expert.ru в комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сообщил, что в ходе состоявшегося 16 апреля видеомоста представители Google и депутаты договорились взять шестимесячный тайм-аут для решения поставленных вопросов.

Договоренность стала итогом довольно напряженного разговора, в котором от Google приняли участие GR-директора Марко Пачини (по региону ЕБВА) и Марина Жунич (по России). Им, по словам собеседника Expert.ru, прозрачно намекнули, что компанию может постигнуть участь Twitter, работа которого замедляется Роскомнадзором после того, как сервис микроблогов проигнорировал требования об удалении незаконного контента.

Google стал третьей, вслед за Facebook и Twitter, международной Интернет-компанией, в деятельности которой российские законодатели усмотрели вмешательство в российские внутренние дела. Глава комиссии, член Комитета по безопасности Василий Пискарев упрекнул представителей Google в том, что YouTube долгое время распространял запрещенную в России информацию — в частности, призывы к несовершеннолетним участвовать в митингах в поддержку Алексея Навального в начале 2021 года. Кроме того, Пискарев заострил внимание собеседников на том, что их поисковик предлагает варианты запросов с применением специфической лексики наркоманов и даже подсказывает путь на теневую площадку продажи наркотиков в Интернете. Еще одной претензией стало то, что компания не указывает российскую принадлежность Крыма и Южных Курил.

Всё это вполне уложилось в линию претензий Госдумы к Интернет-гиганту по поводу блокировки целого списка российских СМИ, в который вошли НТВ, «Россия 24», ТВЦ, RT, Sputnik, ФАН и «Царьград». Кстати, за два дня до видеомоста московский арбитражный суд обязал корпорацию разблокировать в YouTube телеканал «Царьград», который был заблокирован в 2020 году после того, как стал объектом американских санкций. Суд использовал введенный недавно законодательный принцип о приоритете российских законов над международными.

«Пока депутаты просто внесли ряд предложений — в частности, чтобы модераторы российского сектора были местными и работали в российском офисе Google, а не где-нибудь в США или Индии, сообщил собеседник Expert.ru. — Позитивно то, что представители компании не ушли в отрицание и допустили существование некоторых недостатков, таких как блокировка фильмов про Ржев и Беслан, вызванных работой машинных алгоритмов. Им, правда, в ответ на это было указано, что вряд ли следует "переводить стрелки" на искусственный интеллект, объясняя блокировку целого ряда российских СМИ».

Что же касается следующей встречи, то наблюдатели отмечают, что полугодовая отсрочка может вообще снять её с повестки дня, поскольку через пять месяцев состоятся выборы, состав Госдумы обновится и неизвестно, будет ли вообще работать в новом созыве межфракционная комиссия. В любом случае, уточняет источник, депутатский запрос к Google не является юридически обязывающим действием (как, к примеру, предписание Роскомнадзора). И если даже через полгода комиссия будет работать, депутаты — избранные или переизбранные — смогут, как и сегодня, всего лишь поговорить с представителями компании.

Команда ФАС не дремлет

После видеомоста казалось, что эскалация напряженности между российскими властями и Google приостановилась. Но уже 19 апреля нарушения в работе американцев нашла ФАС. Антимонопольная служба заподозрила Google в злоупотреблениях с принадлежащим компании видеохостингом YouTube.