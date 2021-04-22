Google в России: танго слона и медведя

Заслуживающий доверия источник Expert.ru в комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сообщил, что в ходе состоявшегося 16 апреля видеомоста представители Google и депутаты договорились взять шестимесячный тайм-аут для решения поставленных вопросов.
Договоренность стала итогом довольно напряженного разговора, в котором от Google приняли участие GR-директора Марко Пачини (по региону ЕБВА) и Марина Жунич (по России). Им, по словам собеседника Expert.ru, прозрачно намекнули, что компанию может постигнуть участь Twitter, работа которого замедляется Роскомнадзором после того, как сервис микроблогов проигнорировал требования об удалении незаконного контента.
Google стал третьей, вслед за Facebook и Twitter, международной Интернет-компанией, в деятельности которой российские законодатели усмотрели вмешательство в российские внутренние дела. Глава комиссии, член Комитета по безопасности Василий Пискарев упрекнул представителей Google в том, что YouTube долгое время распространял запрещенную в России информацию — в частности, призывы к несовершеннолетним участвовать в митингах в поддержку Алексея Навального в начале 2021 года. Кроме того, Пискарев заострил внимание собеседников на том, что их поисковик предлагает варианты запросов с применением специфической лексики наркоманов и даже подсказывает путь на теневую площадку продажи наркотиков в Интернете. Еще одной претензией стало то, что компания не указывает российскую принадлежность Крыма и Южных Курил.
Всё это вполне уложилось в линию претензий Госдумы к Интернет-гиганту по поводу блокировки целого списка российских СМИ, в который вошли НТВ, «Россия 24», ТВЦ, RT, Sputnik, ФАН и «Царьград». Кстати, за два дня до видеомоста московский арбитражный суд обязал корпорацию разблокировать в YouTube телеканал «Царьград», который был заблокирован в 2020 году после того, как стал объектом американских санкций. Суд использовал введенный недавно законодательный принцип о приоритете российских законов над международными.
«Пока депутаты просто внесли ряд предложений — в частности, чтобы модераторы российского сектора были местными и работали в российском офисе Google, а не где-нибудь в США или Индии, сообщил собеседник Expert.ru. — Позитивно то, что представители компании не ушли в отрицание и допустили существование некоторых недостатков, таких как блокировка фильмов про Ржев и Беслан, вызванных работой машинных алгоритмов. Им, правда, в ответ на это было указано, что вряд ли следует "переводить стрелки" на искусственный интеллект, объясняя блокировку целого ряда российских СМИ».
Что же касается следующей встречи, то наблюдатели отмечают, что полугодовая отсрочка может вообще снять её с повестки дня, поскольку через пять месяцев состоятся выборы, состав Госдумы обновится и неизвестно, будет ли вообще работать в новом созыве межфракционная комиссия. В любом случае, уточняет источник, депутатский запрос к Google не является юридически обязывающим действием (как, к примеру, предписание Роскомнадзора). И если даже через полгода комиссия будет работать, депутаты — избранные или переизбранные — смогут, как и сегодня, всего лишь поговорить с представителями компании.
Команда ФАС не дремлет
После видеомоста казалось, что эскалация напряженности между российскими властями и Google приостановилась. Но уже 19 апреля нарушения в работе американцев нашла ФАС. Антимонопольная служба заподозрила Google в злоупотреблениях с принадлежащим компании видеохостингом YouTube.
ФАС инициировала расследование после жалобы региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), которая пожаловалась на действия Google, связанные с внезапной блокировкой, удалением аккаунтов и контента пользователей на YouTube.
Федеральная антимонопольная служба, чьи требования, в отличие от депутатских запросов, являются юридически обязывающими, ссылается на часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, которая запрещает действия или бездействие занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.
ФАС установила, что правила формирования, приостановки и блокировки аккаунтов пользователей YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми.
В российском офисе Google с выводами антимонопольной службы не согласны. YouTube — открытая платформа. Компания стремится к тому, чтобы в рамках закона и правил сообщества YouTube каждый имел возможность заявить о себе, сообщила «Эксперту Online» представитель компании.
«YouTube не применяет цензуру, — подчеркнула она. — Платформа имеет прозрачную и понятную политику видеохостинга. Они все опубликованы и применяются одинаково — вне зависимости от страны или конкретного создателя. Чтобы обеспечить безопасность пользователей и создать условия для активного и комфортного использования YouTube, мы разработали специальные принципы сообщества. В них определено, какой контент можно, а какой нельзя публиковать на YouTube».
По правилам видеохостинга, контент, нарушающий принципы сообщества, отслеживается автоматизированными алгоритмами, добавила представитель компании. Но также существенный вклад в выявление недопустимого контента вносят сами пользователи: они отмечают подозрительный контент флажками, которые потом рассматриваются специальными командами. Помеченный контент остается доступным, если он не нарушает принципов сообщества.
«Это универсальная система, которая работает одинаково по всему миру в отношении любого контента, и не имеет никаких отличий в России», — заключила представитель Google.
Следует отметить, что проблемы с ФАС у Интернет-гиганта возникают не впервые. В 2016 году «Яндекс» пожаловался в антимонопольную службу на то, что Google диктует условия производителям мобильных устройств на базе ОС Android — в 2014 году Google запретил предустановку сервисов «Яндекса» на гаджетах Fly, Explay и Prestigio. В тот раз сторонам удалось достичь мирового соглашения, и в 2017 году дело было закрыто.
Тем не менее, у ФАС есть все формальные основания побеспокоить Google в любой момент. По данным сервисов Liveinternet и Mediascope, на сегодня доля Google среди Интернет-поисковиков составляет почти 60%, а YouTube — третий по посещаемости сайт в России — его аудитория превосходит аудиторию любого отдельно взятого телеканала. В глобальном масштабе на видеохостинг ежеминутно загружается более 500 часов видео, а количество просмотров ежедневно вырастает на 1 миллиард.
В самом Google точность этих цифр не комментируют — как, впрочем, и предположение, что претензии ФАС политически мотивированы. Зато не преминули сообщить, что экосистема Google продолжает расти благодаря пользователям, креаторам и рекламодателям.
Не белый. Не пушистый. Но отказаться не получается
Ситуация, в которой оказались Google и российские власти, патовая. Какую бы добрую волю Интернет-компания ни проявила, быстро устранить все предъявленные ей нарушения она не в состоянии, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере Интернета Дмитрий Мариничев. На это потребуется заведомо больше времени, чем те полгода, которые компания попросила «на размышление».
«Технически, положение Google таково, что российские власти могут в любой момент выдвигать к ней претензии по целому ряду направлений, и формально эти претензии будут совершенно обоснованными, — говорит омбудсмен. — Корпорация это знает не хуже российских госорганов, поэтому там и не спорят с депутатами или с ФАС. В Google понимают, что само их присутствие в России — уступка объективному положению дел на рынке Интернета, а власти понимают, что сами виноваты в том, что проморгали развитие поисковых технологий».
Конечно, сам по себе Google не белый и пушистый — как любая коммерческая компания, он стремится к тому, чтобы занять монопольное положение на рынке, говорит Мариничев. Но в том, что государства не уделяли должного внимания развитию высоких технологий и попали в своих отношениях с Интернет-гигантом в ловушку, они должны винить только себя. Нарушение статус-кво несет в себе серьезные политические риски: общество вполне удовлетворено существующим положением вещей, абстрактные принципы интересуют пользователей Интернета в последнюю очередь, а в первую им важно наличие удобного сервиса, который Google им и предоставляет.
Аналогичная ситуация наблюдается, кстати, на рынке программного обеспечения, где Microsoft находится примерно на той же позиции, какую Google занимает в области поисковых сервисов. Несмотря на все усилия, в том числе спонсируемые правительствами, ни одной компании пока не удалось составить реальную конкуренцию продуктам Билла Гейтса (Linux не в счет из-за своего «партизанского» происхождения, не позволяющего госорганам использовать его в работе).
Размеры этого информационно-технологического «слона» — Google вызывают ощущение дискомфорта не только в России, но и в ЕС, и в самих США, где не раз уже ставился вопрос о разделе компании с целью исполнения антитрастового законодательства. В Google же, ожидаемо, не согласны с обвинениями в монополизме и не дают обещаний, которые не хотят или не могут выполнить.
«Наши продукты дают пользователям выбор и развивают конкуренцию. Мы предпочитаем те бизнес-практики, которые стимулируют инновации и обеспечивают появление на рынке новых сервисов, компаний и услуг. В России мы конкурируем сразу с несколькими технологическими компаниями, в этом большой вызов и большая ценность России», — заявили Expert.ru в московском офисе компании.
Претензии российских властей к Google понятны в той же степени, в которой понятно стремление компании сохранять своё положение на российском рынке. И как Интернет-гигант не может позволить себе отказаться от огромного российского рынка, так российские власти объективно не в силах отказать Google в присутствии в России. Но Google, как любое массивное тело, обладает огромной инерционностью: даже на достаточно простые решения, как показала встреча с депутатами, ему нужно полугодовое обсуждение. Отчасти поэтому компания и нарушает требования российского закона — не злонамеренно, а по той же причине, по которой слон громит посудную лавку.