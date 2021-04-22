Курс доллара: перспективы укрепления рубля ограничены

В среду рубль немного укрепился к основным резервным мировым валютам на фоне «спокойного» послания президента РФ Владимира Путина к Федеральном собранию.

Начав торги на Московской бирже на отметке 76,86 в паре с долларом и на уровне 92,33 в паре с евро, рубль закрылся в плюсе. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 76,68 руб. (-15,5 коп.), а курс евро – 92,26 руб. (-16 коп.).

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Таким образом, рубль позитивно отреагировал на послание президента РФ к Федеральному собранию. По мнению экспертов, рынки не услышали в словах российского лидера по теме международных отношений ничего такого, что могло бы резко ухудшить геополитический фон.

Напомним, глава РФ вчера заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках права. При этом он подчеркнул, что наша страна всегда найдёт путь отстоять свою позицию перед теми государствами, которые общаются с Россией в высокомерном тоне.

Президент РФ также подчеркнул, что некоторые страны завели обычай без повода «цеплять» Россию, это стало новым видом спорта.

«Скажу вам, что мы ведём себя сдержанно и даже скромно, видя хамство других стран. Но хочу предупредить, что организаторы любых провокаций против России пожалеют об этом так, как давно ни ещё не жалели», – резюмировал Путин, добавив, что красную черту в отношениях других стран к РФ Москва будет определять сама в каждом конкретном случае.

Поддержку нацвалюте также оказывает подготовка компаний-экспортеров к пику налогового периода апреля. Негативными же факторами для руля продолжает оставаться ситуация на юго-востоке Украины, возможные долгосрочные риски последствий от антироссийских санкций, ухудшение отношений РФ со странами Запада из-за дипломатического скандала между Москвой и Прагой, а также Алексей Навальный, здоровье которого вызывает обеспокоенность Запада. Кроме того, сдерживать рост рубля в краткосрочной перспективе будет дешевеющее «чёрное золото» и рост индекса доллара.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Сергей Романчук из Металлинвестбанка отметил, что национальная валюта отреагировала на вчерашнее послание президента РФ к Федеральному Собранию пусть незначительным, но всё-таки укреплением.

Как напомнил эксперт, рынки с некоторым волнением ждали слов нашего президента о международной безопасности, так как эта тема сейчас самая чувствительная для курсовой динамики.

«Но ничего такого, что могло бы спровоцировать Запад на новые антироссийские санкции Путин не сказал. Ждали худшего», – признался эксперт.

С ним согласен Денис Попов из Промсвязьбанка, подчеркнувший, что реакция курса рубля на выступление российского лидера оказалась положительной.

«При постепенном снижении геополитических рисков пара доллар-рубль имеет все шансы вернуться в коридор 73,00-75,00. Думаю, что это произойдёт ближе к началу второго полугодия», – прогнозирует он.

Умеренно-позитивную реакцию глобальных игроков на послание президента заметил также Владимир Евстифеев из банка Зенит.

«В непродолжительной части речи, которая касалась по внешнеполитической повестки Владимир Путин не сказал ничего такого, что могло бы ухудшить ожидания по данному направлению. В любом случае геополитика и возможное усиление антироссийских санкций продолжит давить на курс рубля. В этой связи мы пока не ждём сокращения геополитической премии за риск», – заявил эксперт.

Теперь в фокусе внимания глобальных игрок, как напомнил Евстифеев, остаётся пятничное заседание совета директоров ЦБ, на котором почти наверняка ужесточит свою политику, повысив ключевую ставку.

«Мы полагаем, что повышение размера ключевой ставки регулятора на 50 б.п. может поддержать рубль, также, как и приближение пика налоговых выплат за апрель», – считает он.

Перспективы укрепления рубля ограничены

В банке «Санкт-Петербурге» отметили, что вчера все валюты EM в основном слабели на фоне общего умеренного risk-off, а рубль совсем незначительно, но всё же укрепился, чему способствовало взвешенное выступление президента РФ.

Несмотря на это, эксперты этой кредитной организации считают, что в ближайшие дни перспективы для значительного укрепления нацвалюты ограничены.

«Напряжение вокруг ситуации в Донбассе продолжает возрастать, дипломатический скандал между Москвой и Прагой может закончиться очередными антироссийскими санкциями. Но уже со стороны Евросоюза. Но при улучшении геополитического фона курс рубля может перейти к росту, приблизившись к отметке в 75,00», – предположили в банке «Санкт-Петербурге».

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