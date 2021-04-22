Минтруд рассматривает предложение по продлению майских праздников

Министерство труда рассматривает предложения по увеличению продолжительности майских праздников, рассказал агентству РИА «Новости» глава ведомства Антон Котяков. Он подчеркнул, что никаких решений по данному вопросу пока не принималось.

«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли», — сказал он.

С предложением продлить майские праздники, сделав официально нерабочими дни между Днем весны и труда и Днем Победы, выступил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

В начале года сделать на постоянной основе праздничными рабочие дни между майскими праздниками за счет сокращения новогодних каникул выступала партия ЛДПР.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил, что майские праздники могут сделать выходными уже в 2021 году, исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.

