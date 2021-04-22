Глава NASA отреагировал на прекращение участия России в работе МКС

Глава NASA Стив Юрчик прокомментировал заявление российского вице-премьера Юрия Борисова о прекращении участия России в работе Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Spacenews.com.

По словам Юрчика, отношения американского космического агентства с Россией остаются хорошими, несмотря на недавние комментарии российских официальных лиц о завершении участия в проекте в 2025 году.

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«У нас все еще очень, очень, очень крепкие отношения с Роскосмосом и Россией по МКС», — сказал исполняющий обязанности директора NASA Стив Юрчик на мероприятии для СМИ, когда его спросили о заявлении Борисова. «Это важно и критически важно для продолжения безопасной и эффективной работы МКС», — подчеркнул он.

По его словам, все партнеры станции рассматривают планы на будущее станции. «Я не обсуждал их планы с Россией или Роскосмосом», — сказал Стив Юрчик. «Они сделают свою работу и решат, что они хотят делать, а мы будем принимать решения вместе с нашими партнерами», — добавил он.

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Как отметил Юрчик, NASA продолжает работу над соглашением с Россией об обмене мест в коммерческих экипажах и на космических кораблях «Союз». Это позволит астронавтам NASA продолжить полеты на «Союзе», а российским космонавтам — участвовать в коммерческих полетах Crew Dragon и CST-100 Starliner.

Однако все более маловероятно, что соглашение будет заключено вовремя, чтобы российский космонавт мог совершить полет в составе коммерческого экипажа Crew-3, запуск которого состоится в октябре, хотя NASA выделило место в этой миссии для потенциального участия российского космонавта. Остальные три места уже отведены астронавтам NASA и ESA.

«Мы не отказались полностью от того, чтобы космонавт был в составе экипажа-3 (Crew-3), но на данный момент, учитывая график, было бы очень, очень сложно пройти все тренировки и подобрать костюм для (российского) космонавта в команде, — сказал Юрчик. — Экипаж-4 сейчас выглядит более вероятным».

Что касается недавнего полета «Союза МС 18» с участием американца Марк ВАнде Хая, то в этом случае NASA получило место необычным способом: приобретя место у третьей стороны — компании Axiom Space.

Как ранее писал Expert.ru, заявление о прекращении участия России в работе МКС, сделанное вице-премьером Юрием Борисовым, не стало сенсацией — судьба самой станции МКС за горизонтом 2024 года пока не просматривается.

Станция, первые модули которой были выведены на орбиту в 1998 году, физически изношена, ее эксплуатация становится все менее обоснованной и с точки зрения экономических расчетов, и по соображениям безопасности работающих на ней экипажей. В большом и сложном орбитальном комплексе постоянно случаются нештатные ситуации и технические неполадки — от нарушения герметичности до поломки туалетов. Как это бывает с любой техникой, физический износ в какой-то момент делает нерациональным ее ремонт, и «железо» отправляется в утиль (в случае с космическими аппаратами — в глубины Тихого океана).

Специалисты космической отрасли рассказали нашему изданию, что Россия готовится к выходу из проекта МКС постепенно, заранее создавая заделы для будущей национальной станции.

Читайте об этом подробно в материале: Новая российская орбитальная станция: все начнется в июле.