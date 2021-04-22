Нефть дешевеет третью сессию подряд

Мировые цены на нефть утром 22 апреля продолжают снижаться третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. Участников рынка волнуют перспективы спроса на фоне прогнозов по третьей волне эпидемии коронавируса, также они разочарованы статистикой по запасам в США за прошлую неделю.

Цены на нефть онлайн смотрите на этом графике: https://www.sberometer.ru/brent-oil.php

По состоянию на 7.34 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июне снижалась на 0,46% — до $65,02, стоимость июньских фьючерсов на WTI потеряла в цене 0,47%, до $61,06 за баррель.

Цены на нефть продолжают сдавать позиции третий день подряд, в то время как фондовые рынки смогли прервать тренд снижения и перейти к росту.

В общей сложности за три сессии нефть подешевела на 3-3,5%. Аналитики называют основными рисками продолжение эпидемии коронавируса в Индии и Японии, а также возможность введения новых ограничений в этой связи. Суточный прирост заражений в Индии варьируется сегодня в диапазоне 250-300 тысяч. Власти Японии обдумывают ужесточение карантинных ограничений.

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