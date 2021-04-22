Российский предприниматель и меценат Олег Дерипаска предрёк США квазидефолт. По его мнению, к этому может привести увеличение заимствований Вашингтоном на внешних рынках.

Дерипаска напомнил, что очередной пакет мер по стимулированию американской экономики уже на подходе, а цена вопроса на этот раз — более 1 трлн долл.

«Откуда Байден собирается брать столько денег — непонятно. Хотелось бы, чтобы из бюджетов политических авантюристов Госдепа и ястребов из Пентагона, но не похоже. Эти при новой администрации чувствую себя вполне комфортно», — написал предприниматель в своём телеграм-канале.

Бизнесмен также полагает, что США опять собираются брать деньги в долг у всего мира.

«А американский госдолг уверенно идёт к 30 трлн! И сокращать его никто не планирует. Америка так может доиграться и до квазидефолта», — резюмировал Дерипаска.