Российский предприниматель и меценат Олег Дерипаска предрёк США квазидефолт. По его мнению, к этому может привести увеличение заимствований Вашингтоном на внешних рынках.
Дерипаска напомнил, что очередной пакет мер по стимулированию американской экономики уже на подходе, а цена вопроса на этот раз — более 1 трлн долл.
«Откуда Байден собирается брать столько денег — непонятно. Хотелось бы, чтобы из бюджетов политических авантюристов Госдепа и ястребов из Пентагона, но не похоже. Эти при новой администрации чувствую себя вполне комфортно», — написал предприниматель в своём телеграм-канале.
Бизнесмен также полагает, что США опять собираются брать деньги в долг у всего мира.
«А американский госдолг уверенно идёт к 30 трлн! И сокращать его никто не планирует. Америка так может доиграться и до квазидефолта», — резюмировал Дерипаска.
Ранее сообщалось, что Олег Дерипаска нашёл решение, которое, по его мнению, поможет нашей стране выйти из-под пресса санкций. Как он считает, этому будет способствовать распространение цифрового китайского юаня.
«В общем, цифровой китайский юань, видимо, серьёзно подвинет доллар в мировой торговле, что и поможет России выйти из-под санкционного пресса», — считает он.
При этом предприниматель подчеркнул, что у США имеются очень серьёзные проблемы с государственными финансами.