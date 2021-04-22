ПАСЕ призвала освободить Навального

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов приняла резолюцию с призывом освободить оппозиционера Алексея Навального и предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь.

«Мы призываем Российскую Федерацию в соответствии c решением Комитета министров Совета Европы и временной меры, принятой Европейским судом по правам человека, освободить Навального немедленно и в любом случае до следующего заседания Комитета министров в июне 2021 года», — говорится в резолюции ассамблеи, которую поддержали 105 человек, при 26 против и 11 воздержавшихся.

В документе, в частности, подчёркивается, что ПАСЕ призывает предоставить Навальному всю необходимую медицинскую помощь, включая обследование и лечение врачом по его выбору, а также обеспечить полное соблюдение его прав, передаёт РИА Новости.

ПАСЕ при этом обеспокоена, что состояние здоровья Навального серьёзно ухудшилось после его задержания. Ассамблея также предлагает Европейском комитету по предупреждению пыток провести контрольный визит в колонию, где отбывает наказание оппозиционер, и призывает Россию разрешить публикацию любых отчётов по итогам такого посещения.