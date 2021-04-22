Прогноз погоды: температурные качели, ливни и ураганы – синоптики о погоде в июне

Жители России вовсю готовятся к майским праздникам, но от этого новости о погоде в июне становятся не менее долгожданными: лето постепенно приближается, воображение рисует знойные морские побережья и жаркие домашние уикенды.

Хочется расслабиться и наконец погрузится в летний отпуск, но эти самые новости пока не самые оптимистичные – синоптики шокировали россиян новым предупреждением. Согласно их предварительным данным, Русскую равнину ожидает непростой июнь: погода будет откровенно тяжёлой, по всей стране пройдут затяжные ливни и сильные ураганы.



Кстати, прогноз погоды у себя на районе смотрите здесь: Ventusky.com

Перед наступлением климатического лета страну как следует помучают температурные качели и в целом, готовиться к открытию пляжного сезона пока не приходится. Но так ли все пессимистично?

Прогноз погоды на июнь в Москве

Первые дни июня, по прогнозу синоптиков, в Москве будут комфортными и спокойными: ожидается вполне летнее тепло, термометры поднимутся до отметок плюс 19-22, осадки не предвидятся.

По-летнему комфортно будет и с наступлением темноты, когда полуночный воздух станет нагреваться до плюс 16. Специалисты ожидают, что такая приятная климатическая обстановка задержится в столичном регионе до середины июня, к тому же местами градус ощутимо повысится до плюс 29 и даже мелкий дождик будет только во благо.

Ближе к 20-м числам июня погода станет резко меняться, воздушные массы усилятся, а над Москвой нависнут грозовые тучи. В городе пройдут дожди, прогремят грозы, при этом столбики термометров резко опустятся до плюс 17 днём и до плюс 11 ночью.

Метеосводки не исключают появление ураганов в Москве и Подмосковье. Так что конец июня пока трудно назвать благоприятным с точки рения климатической обстановки.

Погода в Санкт-Петербурге. Прогноз синоптиков на июнь

Прогноз погоды на июнь в Санкт-Петербуре тоже не даёт оснований полагать, что начало лета здесь будет жарким. Первый летний месяц в СПб начнётся с потепления до плюс 22, на солнце будет ещё теплее – около плюс 25. Такое позитивное начало сезона омрачат почти ежесуточные осадки и явный перевес в пользу пасмурных дней.

Вскоре тёплый старт сменит похолодание и сильные ливни, ветер и очередные температурные качели.При этом ощутим будет сильный контраст между погодой днём и ночью: возможно резкое падение столбиков на 10-13 градусов.

Напугает ли это жителей Северной столицы? Вряд ли, особенно после долгих «каникул» в самоизоляции. Тем не менее новости с предварительным июньским прогнозом продолжают оставаться тревожным.

Прогноз погоды на июнь в регионах Центрального федерального округа

На территории Центрального федерального округа (ЦФО) июнь, по прогнозу синоптиков, проявит себя неспокойно и там, где обычно ожидается стабильно тёплая погода, первые летние дни окажутся особенно непредсказуемыми.

Так, в Белгородской, Курской и Воронежской областях обычно сезон начинается с тепла, но в этот раз лето начнётся с проливных дождей и всего с плюс 17.

Тепло придёт в эти регионы ближе к середине первой декады, при этом в Воронежской области воздух нагреется до плюс 23. Аналогичный прогноз ожидает и Курскую область, но в первом и втором случае никуда не деться от обильных дождей.

Куда более прохладная погода ждёт жителей Смоленской, Брянской и Тверской областей, где градус едва ли превысит отметку выше плюс 18 на протяжении первых двух недель июня. Более жаркая погода придёт в ЦФО ближе к 20-22 июня, когда столбики поднимутся до плюс 28, но и это всего лишь временное улучшение.

После небольшого зноя первый календарный месяц лета вернётся к дождливому настроению, грозы и ветер не покинут регион вплоть до начала июля.

Погода в июне на морских курортах России

На юге России также прогнозируется сложное начало лета с температурными качелями, ливнями и ураганами. При этом по новым метеорологическим сводкам в Крыму будет ощутимо холоднее, чем обычно.

В первые дни лета столбики термометров достигнут отметок в плюс 24-26, но там же и останутся до середины месяца. Температурный застой ещё больше омрачит пасмурная обстановка днём, южное небо покроется тучами, не обойдётся без сильных ливней и раскатистых гроз.

Поэтому морской отдых желательно отложить до лучших времён, так как водную гладь будет неоднократно штормить в течение всего месяца. Более или менее климат придёт в норму к концу июня, когда воздух прогреется до плюс 25.

В Краснодарском крае июнь также будет незадачливым, хотя и более тёплым, чем в Крыму: плюс 25-27 всю первую половину месяца. Правда, и здесь ожидаются сильные ливни, молнии и грозы. Температура ночью мало чем будет отличаться от дневной, обильные осадки прогнозируются в Анапе и Геленджике.

Откровенно прохладная погода продержится в Сочи, Адлере и Дагомысе – до плюс 20 в течение первой недели июня. Дальше станет теплее, но море может разразиться шторм.

Прогноз погоды на июнь в регионах Сибири и Урала

Сибирь, по прогнозу синоптиков, в июне также будет сотрясать новая порция температурных качелей, и градус будет буквально «прыгать» от плюс 19 до плюс 29 и обратно в течение всего месяца.

Также сложно пока говорить, когда будет теплее, а когда холоднее: незавидное климатическое положение омрачит сильный ветер. При этом резкий характер погоды особенно сильно ударит по метеозависимым людям. Будет казаться, что вот-вот ударит гроза и дождь, но сильных осадков, как ни странно, метеорологи пока не обещают.

Не повезёт жителям Урала: погодная «карусель» в регионе будет менее размашистой, но более ненастной. Уральцев ожидают обильные дожди, шквалистые ветры и сильные грозы, а показатели термометров с трудом достигнут отметки плюс 23 и будут колебаться от этих значений до плюс 17.

Так что, согласно последним новостям от синоптиков, начало лета ожидается как минимум непростым. Но не станем раньше времени отчаиваться: от июня нас отделяет полноценный май, а долгосрочный прогноз, как известно, сбывается в лучшем случае на 60-70% и есть все основания полагать, что погода в июне неожиданно порадует россиян.

Прогноз погоды на июнь

Температурные качели и климатическая чехарда – синоптики о погоде в июне

Прогноз погоды: потепления не будет – синоптики рассказали о погоде на майские праздник