Промышленникам Москвы упростят процедуру получения льготных займов — заммэра Ефимов

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписал двустороннее соглашение со Сбербанком, которое упростит предоставление продуктов Фонда клиентам московского банка и сократит срок рассмотрения заявок в Фонде на получение льготных займов, а также снизит количество необходимых для этого документов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Льготный заем — одна из мер прямой финансовой поддержки столичных промышленных предприятий городскими властями. Решение о предоставлении займов принимает Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Соглашение позволит сделать финансовую помощь промышленникам максимально доступной и оперативной. Оно избавит клиентов Фонда от необходимости собирать и предоставлять значительную часть документов, которая сейчас требуется для выдачи займа. Это позволит сократить срок рассмотрения заявок. Производители могут получить заем в Фонде на сумму от 10 до 300 млн рублей, по ставке от 2 до 4%. С 2017 года общая сумма оказанной помощи уже превысила 2 млрд рублей», — пояснил заместитель мэра.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, на получение льготного займа могут рассчитывать предприятия, соответствующие перечню требований, предъявляемых к ним фондом, а также имеющие специальные статусы, например, промышленного комплекса Москвы. Сумма и условия будут зависеть от конкретной программы.

«Мы постоянно модернизируем как сами продукты Фонда, так и механизмы его работы. Только по итогам 2020 года на 6% удалось сократить пакет документов, необходимый для получения займов. Кроме того, были введены сразу несколько новых направлений помощи. Например, «Экспорт АПК», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Также, по его словам, был значительно пересмотрен продукт «Экспорт», в рамках которого предприятия могут пополнить оборотные средства на оплату сырья, материалов и комплектующих, используемых для производства продукции, продаваемой за границу. Всего уже выдано два таких займа на общую сумму 300 млн рублей.

«Фонд активно развивается не только в области расширения предлагаемых продуктов, но и в области цифровизации и автоматизации процессов, которые позволят потенциальным заемщикам проще и легче проходить процедуру сбора необходимых документов для получения льготных займов», — отметил генеральный директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что соглашение с крупнейшим банком позволит повысить доступность льготных займов.

«Сегодня одной из важнейших задач для Московского банка Сбербанка является поддержка промышленности и предпринимательства в столице. Совместно с Правительством Москвы и Фондом мы помогаем бизнесу трансформироваться и успешно развиваться в условиях глобальной цифровизации, предоставляем нашим клиентам необходимые ресурсы и самые современные сервисы», — подчеркнул вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.