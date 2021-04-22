Путин назвал принципы спасения человечества от тепловой смерти

На встрече мировых лидеров, посвященной проблемам изменения климата, президент Владимир Путин заявил, что правовой основой совместной работы государств по контролю и сокращению выбросов парниковых газов служат универсальные договоренности, достигнутые по линии ООН. Он призвал все страны совместно инвестировать в проекты по борьбе с парниковым эффектом, низкоуглеродных технологий.

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«Россия со всей ответственностью подходит к выполнению своих международных обязательств в данной сфере — рамочной Конвенции ООН по изменению климата, Киотского протокола и Парижского соглашения», — напомнил Путин, добавив, что в России разрабатывается национальное законодательство, которое обеспечит контроль за эмиссией углекислого газа и будет стимулировать сокращение его выбросов. В Сахалинской области уже запущен пилотный проект по торговле углеродными единицами — к 2025 году этот регион достигнет так называемой «углеродной нейтральности».

Президент РФ напомнил слушателям, что в своем послании к Федеральному собранию он поставил цель существенно ограничить к 2050 году накопленный объем чистой эмиссии СО2, увеличивать объемы связывания углекислого и попутного газа. А также о том, что по сравнению с 1990 годом Россия эти выбросы сократила значительнее других стран — с 3,1 млрд тонн до 1,6 млрд тонн. Кроме того, 2,5 млрд тонн парниковых газов (углекислоты и еще более агрессивного метана) поглощают российские природные экосистемы.

На сегодня 45% энергобаланса России составляют так называемые низкоэмиссионные источники энергии, такие как атомная генерация — уровень выбросов АЭС близок к нулю, отметил российский президент. «Создаём также инфраструктуру производства водорода как в качестве сырья, так и энергоносителя», — заявил он.

Путин призвал зарубежные компании инвестировать в чистые технологии в России, пообещав им за это налоговые и прочие преференции. Кроме того, президент РФ связал устойчивое зеленое развитие с сокращением разрыва между странами и с борьбой с бедностью во всем мире.

Владимир Путин, в отличие от некоторых других лидеров, участвовал в онлайновой конференции вживую, зачитав свои тезисы с листа. Выступление президента РФ длилось семь минут. Из-за технической накладки оно «вклинилось» в предзаписанное выступление его французского коллеги Эммануила Макрона.