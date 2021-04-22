Решетников рассказал, когда экономика России достигнет доковидного уровня

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе конференции Ассоциации европейского бизнеса сделал прогноз относительно того, когда российская экономика достигнет доковидного уровня. По мнению чиновника, произойдёт это уже III квартале 2021 года, передаёт ТАСС.

«В целом, мы ожидаем, что уже в III квартале экономика России достигнет уровня, на котором она находилась до пандемии COVID-19, а к концу года мы ждём, что российская экономика выйдет на траекторию устойчивого роста темпом не менее 3%», – уверен Решетников.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития и Ассоциация «Быстрорастущих технологических компаний (национальных чемпионов)» подписали соглашение о сотрудничестве. От ведомства подпись поставил глава министерства Максим Решетников.

Новый документ подтверждает сотрудничество в сфере развития российских высокотехнологичных отраслей экономики и создание условий для увеличения экспорта инновационной продукции.

В рамках взаимодействия Минэкономразвития будет оказывать методологическую и информационно-консультационную поддержку бизнеса.

«Важно отметить, что взаимодействие с Национальными чемпионами через Ассоциацию – наиболее удобная форма сотрудничества для нас. Мы продолжаем оказывать бизнесу поддержку с учетом успешного опыта в реализации приоритетного проекта», – заявил министр.