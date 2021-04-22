Курс доллара: рубль резко отреагировал на заявление Шойгу

Курс доллара существенно снизился к рублю на торгах в четверг вслед за заявлением министра обороны Сергея Шойгу о начале отвода войск с юга России после завершения внезапных проверок боеготовности. Доллар к рублю начал торги на отметке 76.58 , а евро начал торги на уровне 92.14 . К 17:00 доллар показал негативную динамику и достиг уровня 75.79 рубля, а евро ослаб, до уровня 91.16 рубля. Индекс DXY при этом с 91,2 пункта откатился до до 91,11 пункта за тот же период.



Как отмечают аналитики БКС, несмотря на снижение нефти, рубль выглядит устойчиво. Национальной валюте оказывает поддержку фактор снижения геополитической напряженности после вчерашнего послания президента Федеральному собранию. Дополнительным факторов укрепления нацвалюты опять-таки стала геополитика - рубль резко усилил рост к основным валютам на новостях об отводе войск РФ, после учений в Южном и Западном военных округах.

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Рубль активно сокращает геополитический дисконт, и, если соответствующий фактор не ухудшится, а мировые рынки не развернутся вниз, доллар может проверить на прочность поддержку 75,3 рубля, а евро — 90,7 рубля, отмечает аналитик БКС Дмитрий Бабин.



Краткосрочно рубль будет двигаться в коридоре 75.4 — 76.7 в паре с американской валютой и 90.9 — 92.4 в паре с европейской.

Курс в среду удержался в диапазоне 76,4-77 рублей за доллар на фоне выхода на первый план продаж валюты экспортерами в преддверии приближающегося пика (25 числа) налогов апреля в РФ, прокомментировал Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

Среди факторов роста рубля теперь выделяется подготовка к крупным налоговым платежам в предстоящий понедельник экспортеров, спешащих поймать высокий курс для конвертации валюты, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"Улучшение прогноза Минэкономразвития по курсу рубля также косвенно поддерживает его. К концу текущего года ведомство ожидает курс доллара в диапазоне 71-72 рубля", — оценивает он.

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