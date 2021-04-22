Сбербанк запустит собственную цифровую валюту

Уже в самое ближайшее время крупнейшая кредитная организация страны Сбербанк запустит собственный цифровой финансовый актив – сберкоин.

По словам заместителя правления банка Анатолия Попова, это может произойти сразу после завершения регистрации блокчейн-платформы – в настоящее время она проходит последние согласования с ЦБ, передаёт ТАСС.

Как подчеркнул Попов, сейчас Сбер совместно с регулятором прорабатывает некоторые замечания, возникшие в ходе регистрации. При этом он отметил, что после решения этих вопросов платформа будет зарегистрирована, а доступ к блокчейн-платформе Сбера смогут получить другие компании, желающие запустить собственные ЦФА.

«Что касается финансовых активов, которые будут размещены на этой площадке, то каждый раз банк в соответствии с правилами будет предлагать регулятору регистрировать так называемый проспект эмиссии, – пояснил Попов. – В ходе этого будет как раз определено, какие активы будут размещаться и будут предложены участникам. Этой платформой может воспользоваться не только банк, но и наши клиенты, которые получат возможность её использовать для выпуска своих финансовых активов».

Ранее сообщалось, что в конце января этого года Сбербанк подал заявку в российский ЦБ на регистрацию платформы для выпуска собственной криптовалюты – сберкоина.

Как отмечал тогда Попов, цифровые финансовые активы в соответствии с законом можно выпускать на зарегистрированной площадке, и в том числе, одним из возможных финансовых активов будет являться фиатный коин на рубль.

«Собственно, технологически Сбербанк уже готов к выпуску и работе с этим инструментом. Внутри банка данная технология протестирована. И мы видим, что она работает и для клиентов это очень удобно», – заявил заместитель правления банка.

Уже известно, что новую технологию банк планирует применять в области цифровых векселей.

«Самое простое применение – это цифровой вексель. По нашему мнению, замена бумажного векселя на электронный открывает широкие возможности», – резюмировал Попов.

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