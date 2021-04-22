Шойгу: войска после учений на юге и западе России возвращаются в места дислокации

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении проверки войск в Южном и Западном военных округах страны и распорядился вернуть всех военнослужащих в места их постоянной дислокации.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью, — цитирует министра обороны РИА Новости. — Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны».

Как подчеркнул Шойгу, перед Генштабом, а также командующими войсками военных округов и ВДВ поставлена задача провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.

«Личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й, 76-й и 98-й дивизий ВДВ должны вернуться в пункты постоянной дислокации к 1 мая. Командующие должны не допустить происшествий в пути следования», — заявил глава Минобороны РФ, издав распоряжение поощрить всех отличившихся военнослужащих.

Напомним, о начале контрольных проверок боеготовности армии во всех военных округах министр обороны России Сергей Шойгу объявил в начале апреля. В учениях в Крыму приняли участие более 10 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники.

