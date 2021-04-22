Словакия вышлет трех российских дипломатов

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер объявил о решении выслать трех российских дипломатов, сообщает РБК со ссылкой на издание Spectator. Российские дипломаты должны будут покинуть страну в течение семи дней.

Эдуард Хегер на пресс-конференции заявил, что решение было принято в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии, сообщает «РИА Новости». «В соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение семи дней должны покинуть территорию Словакии», – цитирует Хегера , отказавшись ответить на вопросы журналистов.

19 апреля президент Словакии Зузана Чапутова выразила поддержку Чехии в вопросе высылки российских дипломатов. «Словакия внимательно следит за предполагаемыми подрывными действиями с участием зарубежных спецслужб, которые привели к гибели людей и массовым разрушениям в Врбетице. Мы поддерживаем Чехию и предпринятые ею шаги», – написала Чапутова в Twitter.

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

19 апреля министерство иностранных дел России объявило персона нон грата 20 посольства Чехии в Москве и дало чуть более суток на то, чтобы покинуть страну. «В МИД России был вызван посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька. Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге», – говорится в сообщении российского МИД.

19 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна готовит правовые шаги с требованием компенсации материального ущерба, причиненного в 2014 году взрывами на сладах боеприпасов в деревне Врбетице, к которым, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы. «Мы готовим правовые шаги, чтобы потребовать компенсации ущерба», – сказал Бабиш.

Премьер Чехии отметил, что отчет Службы безопасности и информации Чехии о взрывах, к которому, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы, не может быть опубликован из соображений национальной безопасности. Днем ранее он заявлял, что этот отчет будет рассекречен и представлен общественности.

Бабиш отметил, что «присутствие агентов ГРУ» на территории республики является недопустимым. По его словам, агенты ГРУ под видом бизнесменов, специализирующихся на торговле оружием, смогли получить пропуск на склады боеприпасов и заложили там взрывные устройства. Взрывы, добавил он, должны были произойти не на территории Чехии. «Это не был акт государственного терроризма. Россия не напала на Чехию. Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца [оружием], который затем, наверное, хотел продать его», – сказал Бабиш.