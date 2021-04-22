В исчезновении видов не всегда виноват человек

Последняя популяция стеллеровой коровы — одного из крупнейших морских млекопитающих — была обнаружена Великой Северной экспедицией Витуса Беринга в середине XVIII века на Командорских островах. Животное по понятным причинам стало объектом активной деятельности промысловиков, и уже к 1768 году популяция была полностью истреблена.

В древности, судя по найденным в разное время останкам, это морское млекопитающее имело массу до 11 тонн, а в длину достигало десяти метров. Однако обнаруженные людьми Беринга животные оказались уже значительно меньше. Участник экспедиции биолог Георг Стеллер свидетельствовал, что названные позднее его именем морские коровы Командорских островов были до шести метров в длину и весили около 5 тонн.

Витус Беринг и его экспедиция

Морская корова питалась ламинарией, вела малоподвижный образ жизни и держалась в основном близ берегов, поскольку не была способна нырять глубоко. Сегодня в ряде музеев мира можно увидеть лишь скелеты этого могучего морского млекопитающего. Именно охота на него и сокращение доступных пастбищ, как считалось долгое время, завели это животное в эволюционный тупик.

В наши дни в отряд сирен, к которым некогда принадлежала стеллерова корова, входит дюгонь, обитающий в теплых водах Тихого и Индийского океанов, а также три вида ламантинов — африканский, американский и амазонский, — населяющие прибрежные воды Атлантики. Самым близким к стеллеровой корове ныне живущим видом специалисты считают дюгоня.

Вердикт учёных: в вымирании невиновен

Прийти к выводам, снимающим с человека ответственность за исчезновение целого вида гигантских морских млекопитающих, позволила реконструкция их генома, осуществленная международной группой учёных, в которую вошли исследователи из Курчатовского института, Зоологического институт РАН, Нурландского университета в Норвегии, а также Сколковского университета. В исследовании, проведённом с использованием продвинутых методов палеогеномики и опубликованном в журнале Nature Communications, принимал участие корреспондент Expert.ru.

Чтобы добраться до истины, исследователи изучили сборку генома вымершей стеллеровой коровы, обитавшей на Командорских островах в XVIII веке — её останки хранятся в Музее Мирового Океана в Калининграде. Полученные данные были использованы для осмысления популяционной истории млекопитающего за последние четыре миллиона лет и дали учёным основание полагать, что, хотя европейские морские промысловики и внесли свой вклад в исчезновение стеллеровой коровы, вид этот и без участия человека был обречен на вымирание.

Анализ последовательности генома показал, что демографическая история вымерших крупных животных — шерстистого мамонта и плейстоценовой лошади — и современных морских млекопитающих значительно отличается от истории стеллеровой коровы, рассказал Expert.ru руководитель работ — российский генетик, научный сотрудник Нурландского университета в Норвегии Артем Недолужко. Демографическая история показывает, что все упомянутые животные, кроме стеллеровой коровы, дважды оказывались перед лицом полного исчезновения, в то время как ей хватило последствий одного «удара».

И этот удар не был связан с антропогенным воздействием. Результаты секвенирования (определения последовательности) и анализа исторической ДНК, выделенной из кости черепа, показали, что стеллерова корова встала на путь вымирания задолго до встречи с человеком.

«Мы полагаем, что последняя популяция стеллеровой коровы была генетически однородна и обречена на вымирание, а охотники-промысловики просто ускорили этот процесс, — говорит Артём Недолужко. — Наши результаты, основанные на детальном анализе генома животного, наглядно демонстрируют, что участь стеллеровой коровы была решена задолго до того, как первые люди появились на побережьях Чукотки и Аляски в северной части Тихого океана».

Им просто стало негде жить и нечего есть

«Уровень Берингова моря значительно понизился во время оледенений позднего плейстоцена, закончившегося около 12 тысяч лет назад, и это, вероятно, обеспечило новые мелководные места обитания для стеллеровых коров, — полагает один из руководителей исследования, заведующий Зоологическим музеем РАН (Санкт-Петербург) Алексей Тихонов. — В этот доисторический период вид процветал и его ареал распространился на всю северную часть Тихого океана — от Японии через Алеутские острова до Калифорнии».

Однако позже, при переходе от позднего плейстоцена к раннему голоцену, ареал стеллеровой коровы фрагментировался — это произошло в связи с ростом глобальных температур, таянием ледников и последовавшим повышением уровня Мирового океана. Области малых глубин, необходимые стеллеровой корове для добывания пищи, значительно сократились, ограничив существенно и места её обитания.

Таким образом, в случае со стеллеровой коровой человеческая активность не является главным фактором, поддерживает коллегу Артем Недолужко. Это, по его словам, подтверждается и малым количеством остатков животного, найденных на стоянках человека в этом регионе.

«Наша группа, полагает, что люди, вероятно, всего лишь поставили последнюю точку в истории существования стеллеровой коровы, — говорит Недолужко. — В отличие от истории, например, с мамонтами, где подозрения об антропогенной причине исчезновения вида имеют под собой более реальную основу».

Таким образом, на примере стеллеровой коровы ученые международной группы показали, что не все живые организмы, исчезающие сегодня с лица планеты, являются жертвами шестого массового вымирания, вызванного антропогенной деятельностью. И хотя человечество, скорее всего, не сможет полностью остановить гибель животного мира, оно способно посильно поддерживать его биоразнообразие. А в будущем, возможно, и клонировать некоторые вымершие виды.