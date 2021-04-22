В Москве построили еще 1693 квартиры для очередников и детей-сирот – заммэра Ефимов

В районе Москвы Некрасовка построили 1693 квартиры, которые будут направлены на улучшение жилищных условий москвичей-очередников и обеспечение жильем детей-сирот. 13 многоквартирных домов на 2,7 тысячи квартир в Некрасовке построили в рамках Адресной инвестиционной программы, уточнил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов..

«Многоквартирные дома уже введены в эксплуатацию. Сейчас сотрудники Департамента городского имущества, казенного предприятия “Управление гражданского строительства” и компании-подрядчика проводят техническую приемку помещений. Они оценивают качество отделки и отсутствие дефектов, а также соответствие заявленным параметрам», — сообщил заместитель мэра.

Он добавил, что город уже принял более трети от общего объема построенного в Некрасовке жилья — почти 600 квартир. Полностью эта работа завершится в июне.

Квартиры благоустроены и готовы к проживанию квартиры: в них есть обои, ламинат, плитка, необходимый набор сантехники, мойка на кухне и электрическая плита. Минимальная площадь однокомнатных квартир — 32 квадратных метра, двухкомнатных — 54 квадратных метра, трехкомнатных — 74 квадратных метра. Большая часть, то есть 10, домов — 17-этажные, два дома — 25-этажные и один — 14-этажный. Они находятся в пешей доступности от станции метро «Некрасовка», рядом есть вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура. Вблизи расположены Зенинский парк и река Пехорка, кроме того, часть домов расположена на берегу большого водоема — Черного озера.

«По мере приемки информация о квартирах направляется москвичам. В случае согласия на предложенный вариант Департамент городского имущества издает соответствующее распоряжение и оформляет договор социального найма. Если же следует отказ, квартира предлагается другим семьям в порядке очередности, а отказавшемуся очереднику предлагают другие варианты», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

С 2010 года, когда на жилищном учете в столице состояли более 138 тысяч семей, очередь нуждающихся в жилье москвичей достигла наименьших значений и продолжает ежегодно сокращаться. К середине апреля 2021 года этот список насчитывает 48,1 тысячи семей. В среднем очередь на улучшение жилищных условий ежегодно сокращается на 10 процентов.

Москва является национальным лидером по обеспечению жильем детей-сирот. За 10 лет – с 2011 по 2020 годы – город предоставил им 6285 благоустроенных квартир. В 2021 году жилье получат не менее 900 детей-сирот, проживающих в столице и достигших совершеннолетия.