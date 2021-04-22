В Москве производитель ленточных и дисковых пил получил льготный заем от города на 50 млн рублей

Московское предприятие «Инструменты Новых Технологий» («ИНТ»), которое специализируется на производстве ленточных и дисковых пил, получило льготный заем в размере 50 млн рублей. Эти средства компания направит на приобретение оборудования для нового производственного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики со ссылкой на руководителя департамента Александра Прохорова.

«Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал второй в этом году льготный заем — компания получит 50 млн рублей на пять лет по льготной ставке 2%. Эти средства предприятие направит на приобретение оборудования для оснащения нового производственного комплекса. Ожидается, что в результате его запуска в течение следующих пяти лет выручка предприятия вырастет почти на 30%, также будет создано порядка 20 новых рабочих мест», — сказал глава департамента.

Он уточнил, что помимо средств льготного займа предприятие вложит в новый промышленный комплекс по выпуску твердосплавных ленточных и дисковых пил для резки металлов и сплавов еще около 50,5 млн рублей.

«Инструменты Новых Технологий» — одно из крупнейших в стране предприятий по производству, сварке и сервису ленточных и дисковых пил различного назначения, которое является резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва» с 2020 года. В перспективе компания планирует локализовать производство на зеленоградской площадке ОЭЗ.

«Общий объем инвестиций, направленных на строительство и приобретение оборудования, составит порядка 410 млн рублей. Продукция предприятия поможет снизить зависимость российского рынка от импорта», — отметил директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Анатолий Гарбузов.

Первый в этом году льготный заем от фонда в размере 100 млн рублей в марте получил разработчик и производитель экспресс-измерителей концентрации глюкозы в крови компания «Элта». В 2020 году Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал промышленным предприятиям столицы льготные займы на сумму один миллиард рублей, что почти на четверть больше, чем в 2019 году.