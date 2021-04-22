В России за сутки выявлено 8,9 тысяч новых случаев COVID

За последние сутки в России зарегистрировано 8996 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб. С начала апреля в стране наблюдаются колебания между отметками в 8 и 9 тысяч заболевших за сутки.

С начала распространения коронавируса в России зарегистрировано 4 736 121 случай коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь составляет 107 103, из которых 397 человек погибли за последние сутки. 4 361 807 пациентов успешно перебороли заболевание, за сутки выписаны 8934 пациента.

Москва продолжает оставаться на первом месте в России по числу выявленных случаев COVID: за 24 часа в столице выявлено 2 704 инфицированных, 54 человека скончались и 1 907 человек выздоровели. Наименьший прирост за сутки зафиксирован в Тыве и Чукотском АО (+2), в Еврейской АО и Ненецком АО (+1).

Россия занимает пятое место по заболеваемости коронавирусом в мире по данным Университета Джонса Хопкинса. Лидируют по-прежнему США, где выявлено 31,8 млн случаев заражения, далее следуют Индия (15,6 млн), Бразилия (14 млн), и Франция (5,4 млн). Всего в мире зарегистрировано около 143 млн случаев заражения коронавирусом и более 3 млн смертей от него.

