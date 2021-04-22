В Сбербанке рассказали о проблемах с Mail.ru

У совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group периодически возникают проблемы, схожие с эпизодами при сотрудничестве с «Яндексом», рассказал РБК президент - предправления Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что все проблемы решаются благодаря «очень добрым отношениям».

«У нас был эпизод развода с "Яндексом", и, на мой взгляд, он абсолютно объективен. Мы, когда входили в партнерство, до конца этого не осознавали», — прокомментировал Греф. Он уточнил, что проблемы возникли из-за конкуренции, поскольку «"Яндекс" строит свою экосистему, мы строим свою».

«Когда мы это увидели, то приняли решение очень цивилизованно расстаться, при этом сохранить добрые отношения», — напомнил он.

Греф сообщил, что с группой Mail.ru у компании гораздо меньше конкурирующих точек соприкосновения, а отношения очень добрые, что позволяет выходить из любых ситуаций.

«Глупо было бы говорить, что проблемы не возникают, потому что опять-таки — соприкасаются две экосистемы. Я далек от того, чтобы кого-то в этом обвинять — и в "Яндексе", и в Mail.ru прекрасная команда, мы делаем вместе целый ряд проектов», — рассказал глава Сбербанка.

Многолетнее сотрудничество между Сбербанком и «Яндексом» завершилось летом 2020 года разделом сторонами СП на «Яндекс.Деньги», доставшиеся Сберу, и «Яндекс.Маркет», единственным акционером которого стал «Яндекс».

Mail.ru и Сбербанк владеют по 45% в СП на платформе O2O — online-to-offline в сфере еды и транспорта. Предприятие объединяет такие сервисы, как «Ситимобил», каршеринг YouDrive, сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club, «Кухня на районе», «Самокат», доли в DC Daily, Performance Group, «СберМаркет», SberFood.

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