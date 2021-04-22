В Швейцарии 64 человека скончалось после прививки от коронавируса

Швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic заявил, что в стране зафиксировано 64 летальных исхода среди тех, кто получил вакцину против коронавируса, сообщает Lenta.ru.

Средний возраст умерших состовляет 82 года, и у большинства скончавшихся были серьезные сопутствующие заболевания. Однако доказательств прямой связи между прививками и смертями нет. В большей части летальные исходы связаны с инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями легких и дыхательных путей. По данным Swissmedic, к 20 апреля в стране выявили 1485 случаев побочных эффектов, которые могли появиться из-за вакцин. Сообщается, что из них 706 случаев связаны вакциной Comirnaty (компания Pfizer/BioNTech), а еще 761 — с препаратом Moderna. При этом только малая часть побочных эффектов считаются серьезными — всего около 36 процентов от всех случаев.

К 18 апреля в Швейцарии сделали около 2,1 миллиона прививок от коронавируса. Около 780 тысяч человек получили обе дозы вакцин.