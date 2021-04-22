В Евросоюзе объяснили, возможна ли коллективная высылка дипломатов РФ в поддержку Чехии

В ходе ежедневного брифинга представитель ЕС по иностранным делам Петер Стано объяснил, возможна ли коллективная высылка российских дипломатов из стран Старого Света в знак солидарности с Чехией. По его словам, это остается на усмотрение стран-членов Евросоюза.

«Такие решения, как высылка дипломатов – индивидуальные решения стран-членов объединения, – цитирует представителя ЕС «Европейская правда». – Потому что это исключительно в их компетенции, так речь идёт о дипломатах с аккредитацией на территории конкретной страны».

Стано также подчеркнул, что с процедурной точки зрения Евросоюз может отобрать аккредитацию у дипломатов РФ из представительства страны при Евросоюзе, но у них останется аккредитация при МИД той страны, где они работают».

Он отметил, что в ЕС готовы принимать совместные решения против России, но только тогда, когда они будут взаимно согласованы.

«И если бы такие действия были согласованы скоординированным образом, конечно же, учреждения уровня Евросоюза не будут блокировать консенсус», – пояснил он.

Представитель объединения также напомнил, что после отравления Скрипалей в Солсбери скоординированной высылки дипломатов из 28 стран-членов ЕС не произошло, но была согласована скоординированная реакция, частью которой стало то, что ряд стран Европы также выслали российских дипломатов.

«Брюссель в своём последнем заявлении выразил полную солидарность с действиями Праги и дал понять, что подрывная деятельность агентов Москвы против интересов и безопасности ЕС и его членов будет встречать решительный ответ, в том числе на уровне блока», – резюмировал Стано.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идёт о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

19 апреля в МИД РФ объявили персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Кроме того, послу Чехии был заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей страны в отношении персонала российской дипмиссии в Праге.

21 апреля, министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек потребовали принять обратно всех высланных из России чешских дипломатов. Он потребовал от Москвы выполнить это условие до 12:00 22 апреля. В противном случае Прага обещает выслать других российских дипломатов и уровнять количество дипломатических работников двух стран. Кроме того, чешские власти обратились к своим союзникам по ЕС также выдворить дипломатов РФ на родину.

