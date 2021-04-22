Евросоюз и Индия намерены создать альтернативу китайскому мегапроекту

Евросоюз и Индия ведут переговоры по совместным инфраструктурным проектам, которые вполне могут стать альтернативой китайскому мегапроекту «Один пояс, один путь» (BRI). Речь идет о проектах в энергетике, цифровизации, транспортном и других секторах экономики. В Брюсселе и Дели говорят, что условия по этим проектам будут намного справедливее, чем предлагаемые Пекином в рамках BRI.

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Предполагается, что официально об индо-европейской инвестиционной инициативе будет объявлено уже 8 мая на саммите ЕС-Индия, который пройдет в формате видеоконференции. Она совпадает с желанием США ограничить рост влияния КНР на планете. Тем не менее, ни в Брюсселе, ни в Дели не согласны с тем, что их намечающийся союз будет иметь антикитайскую направленность. Он, по их мнению, должен стать попыткой предложить альтернативы BRI в Европе, Азии и Африке.

Переговоры находятся на завершающей стадии. Осталось утрясти ряд вопросов, включая финансовый. Очевидно, кроме государственного финансирования, стороны будут активно искать источники инвестиций как в частном, так и в общественном секторах.

«Сейчас появилось окно возможностей для создания условий, которые будут более привлекательными, чем те, что предлагает Китай, — сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на одного из европейских дипломатов. — У ЕС и его союзников имеются общие интересы. В частности, они не хотят засилья китайских инвестиций и предпочитают предложить свою альтернативу «Одному поясу, одному пути».

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ЕС и Индия намерены осуществлять проекты не только на своей территории, но и в третьих странах на основе финансовой самодостаточности, четкого соблюдения законов и полной транспарентности, сообщает FT со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах. Большое внимание предполагается уделять сотрудничеству в исследованиях и инновациях. Евросоюз уже сообщил о планах вложить в инфраструктурные проекты десятки миллиардов евро для противовеса намного более крупным китайским инвестициям, целью которых является строительство связей между Европой и Азией. Индия тоже намерена вложить значительные средства в новые инфраструктурные проекты.

В среду послы при ЕС два часа обсуждали стратегию за закрытыми дверями. Брюсселю приходится сейчас проявлять чудеса эквилибристики, потому что одновременно с планами по сдерживанию Поднебесной он стремится к расширению отношений с ней. Этой цели, например, отвечает подписанное в декабре прошлого года европейско-китайское соглашение по инвестициям.

Проект «Один пояс, один путь» был объявлен Си Цзиньпином в 2013 году. Он заключается в строительстве дорог, мостов и портов, школ, больниц и множества других объектов инфраструктуры. В нем участвуют более полутора сотен стран и международных организаций, включая более половины членов Евросоюза.

У ЕС уже имеется опыт подобного сотрудничества. Брюссель подписал в 2019 году схожее соглашение с Японией. Европа и Индия договорились в июле 2020 г. искать возможности соединения двустороннего сотрудничества с сотрудничеством с третьими странами, в том числе и теми, что входят в Индо-Тихоокеанский регион.

В Европе говорят, что союз между ЕС и Индией является «платформой, открытой для всех партнеров», и что он не направлен против третьих стран. Несмотря на миролюбивые заявления из Брюсселя и Дели, соглашение между ними вполне в духе провозглашенной Джо Байденом стратегии сколачивания союза демократических государств для сдерживания экспансионистских стремлений Пекина. В марте американский президент предложил британскому премьеру Борису Джонсону договориться об инфраструктурном проекте для противодействия BRI. Это предложение включено в повестку работы саммита G7, который пройдет в июне в Великобритании. На него, кстати, приглашены главы Индии, Австралии и Южной Кореи.