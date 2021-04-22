Западные СМИ разочарованы посланием президента Путина

Утром 22 апреля западные СМИ обсуждают 17-е обращение российского президента Владимира Путина к Федеральному собранию. В целом журналисты отмечают необычно ровный тон обращения — без «фейерверков».

Германский телеканал Deutsche Welle обратил внимание, что послание стало скорее обращением к нации «в стиле Ангелы Меркель». Журналисты обратились к знакомым образам из детской сказки, сравнив США в речи Путина с «тигром-людоедом из „Книги джунглей“».

«Получается, что Россия в образе Путина — это Маугли, который дает Шерхану отпор», — передавал телеканал.

Французская Le Monde особое внимание обратила на самую красочную фразу из речи Путина о «непозволительности пересечения красной линии с Россией», отметив, что «нахождение этой линии определяет Кремль».

Парижский портал Le Point обсуждает братское отношение Путина к Лукашенко. Ресурс отмечает, что «попытка государственного переворота и убийства президента Беларуси» стала главным международным вопросом в речи президента Путина.

Британская BBC также обратилась к сказке Киплинга «Книга джунглей», комментируя высказывание российского президента о «схожести некоторых западных стран с шакалами, пытающимися угодить США». СМИ высказывает предположение, что угроза не адресована «Шерхану (США), но шакалам лучше не злить медведя».

По заявлению журналистов издания Washington Post, они ждали от российского лидера конкретных международных заявлений, однако «Путин не объявлял никаких новых шагов, почти не упоминая Украину, изложил социальные программы помощи бизнесу и семьям с детьми, по существу делая заявку на новую предвыборную кампанию».

Медиакомпания U. S. News & World Report отметила молчание Путина о ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, а также акциях протеста, намеченных на один день с выступлением президента.