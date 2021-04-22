Завершились переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, продолжавшиеся около четырех часов, завершились, сообщает «РИА Новости». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин и Лукашенко обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику.

«Главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях. Кроме того, подвели итоги работы, которая была за прошедший период проделана на уровне правительств по линии профильных ведомств» – сказал Песков. Он уточнил, что в ходе переговоров Путин контактировал с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и с другими членами кабмина «для сверки часов по тем или иным направлениям российско-белорусского сотрудничества».

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