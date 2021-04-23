Акции дня: бумаги ВТБ торговались лучше рынка

В лидеры торгов по итогам дневной сессии на Мосбирже в пятницу, 23 апреля вышли акции банка ВТБ. За сессию бумаги подорожали на +7,29% до 0,051500 рублей за акцию.

Интерес трейдеров к бумагам возник на фоне ожидания решения по выплате дивидендов по итогам 2020 года. К вечеру совет директоров принял решение и рекомендовал направить на выплаты 50% чистой прибыли за 2020 год или 0,138 копеек на акцию. Дивидендная отсечка назначена на 22 июня.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,09% до 3597,17 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,67% до 1511,85 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:19 мск составила 65,76 долларов за баррель (+0,55%). Российская валюта укреплялась – 75,03 рублей за доллар.