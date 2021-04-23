Алексей Навальный прекратил голодовку

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который отбывает наказание в ИК-2 во Владимирской области, прекратил голодовку.

В своём Instagram он объяснил это тем, что его обследовали гражданские медики. Кроме того, выйти из голодовки ему рекомендацией его лечащие врачи.

«Сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских медиков, – написал Навальный. – Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения».

По словам оппозиционера, специалисты, которым он полностью доверяет, заявили, что добились достаточно для того, чтобы он снял голодовку.

«Их данные о том, что анализы показывают: «через минимальное время лечить будет некого»... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания», — добавил он.

Как известно, Навальный объявил голодовку 31 марта из-за того, что к нему отказались допускать гражданских врачей на фоне ухудшающегося состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что 22 апреля ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию с призывом освободить Навального и предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь.

«Мы призываем Российскую Федерацию в соответствии c решением Комитета министров Совета Европы и временной меры, принятой Европейским судом по правам человека, освободить Навального немедленно и в любом случае до следующего заседания Комитета министров в июне 2021 года», — говорится в резолюции ассамблеи, которую поддержали 105 человек, при 26 против и 11 воздержавшихся.

В документе, в частности, подчёркивается, что ПАСЕ призывает предоставить Навальному всю необходимую медицинскую помощь, включая обследование и лечение врачом по его выбору, а также обеспечить полное соблюдение его прав.

ПАСЕ при этом обеспокоена, что состояние здоровья Навального серьёзно ухудшилось после его задержания. Ассамблея также предлагает Европейском комитету по предупреждению пыток провести контрольный визит в колонию, где отбывает наказание оппозиционер, и призывает Россию разрешить публикацию любых отчётов по итогам такого посещения.

Напомним, 17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево после прилета прилетел из Германии в Россию, поскольку с 29 декабря 2020 года находился в розыске за «многократные нарушения испытательного срока».

2 февраля Симоновский суд Москвы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу «Ив Роше» и назначил ему реальный срок в 3,5 года колонии общего режима. Суд зачел в срок Навального год, который он провел под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше».