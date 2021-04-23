Apple ищет то, что потеряно

20 апреля Apple провела первую в этом году презентацию, анонсировав новые продукты. Знатоки «яблочной» техники ожидали выхода обновленного iPad Pro, но компания представила гораздо больше новинок: новые iMac, Apple TV 4K, iPhone в новом цвете и сервис подписки на подкасты. Правда, кардинальных инноваций поклонники Apple не дождались: взять планку прогрессивной технологии попытался только аксессуар с функцией геолокации под названием AirTag.

AirTag

AirTag — кардинально новый продукт для Apple. Он представляет собой серебристый жетон c функцией геолокации (трекер), который можно закрепить на чемодане, брелке, рюкзаке или любой другой личной вещи. Если объект когда-либо будет потерян или украден, его местоположение можно будет определить с помощью приложения Apple «Локатор». В компании утверждают, что пользователи приложения никоим образом не смогут получить доступ к местоположению чужих трекеров, поскольку система оснащена специальной защитой.

Самое интересное в AirTags — применение сверхширокополосного сигнала (UWB), используемая для определения местоположения. Разработанная некоторое время назад, технология UWB выходит на потребительский рынок впервые. Она представляет собой нечто вроде усовершенствованного Bluetooth: обеспечивает быструю беспроводную передачу данных и отслеживает местоположения с точностью до сантиметра.

Чтобы увидеть AirTag в «Локаторе», потребуется обновление до iOS 14.5, которое, по словам Apple, будет выпущено на следующей неделе. Само устройство стоит 2990 руб. за штуку и 9990 руб. за упаковку из 4 штук. Но это не всё. У жетона отсутствует крепление, поэтому для закрепления AirTag, скажем, на связке ключей, придется купить брелок, который стоит дороже, чем сам трекер — 3300 руб.

Директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов предупредил, что у российских пользователей могут возникнуть сложности с AirTag. Проблема, по его словам, заключается в том, что точное позиционирование устройства работает только с чипом U1, который пока недоступен в России. Из-за этого точность определения местоположения может оказаться недостаточной. Но для владельцев iOS-устройств в странах, где U1 доступен, трекер станет удобной альтернативой Tile — устройству, основанному на использовании схожей технологии. Пользователей Tile в мире, по словам Меркулова, 25 млн, а пользователей iPhone — 1,5 млрд, что значительно увеличивает рыночные перспективы AirTag.

Алексей Рыбаков, генеральный директор IT-компании Omega, отметил, что AirTag совершенно точно нельзя назвать инновацией, но маркетинговая «обертка» продукта может позволить компании повысить капитализацию за счет лояльной аудитории. Тем не менее, продукт вряд ли принесет Apple новых клиентов, считает он.

По мнению Рыбакова, в последние годы Apple не слишком часто удивляет свою аудиторию. Меняется внешний вид продуктов, но ничего кардинально нового или прорывного не выпускается. Samsung со своими сгибаемыми дисплеями выглядит технологически более продвинутой, считает Рыбаков. В качестве другого примера он приводит Xiaomi, заявившую о планах выпуска действительно заметной инновации — бесконтактной зарядки с возможностью работы на расстоянии нескольких метров от смартфона. Это позволяет выпускать телефоны без каких-либо разъемов, о чем сообщают как Xiaomi, так и Honor. А при отсутствии разъемов можно создать по-настоящему водонепроницаемый смартфон, не требующий дополнительных чехлов, поясняет Рыбаков.

Одна из последних новостей Apple, заслуживающих внимания, — внедрение новых процессоров значительно раньше заявленного двухлетнего срока. Однако, хотя благодаря новому чипу увеличилась мощность устройств, эксперт отмечает: повышение производительности процессора относится к тем инновациям, которых пользователи ожидают от любого производителя. Каждая новинка априори должна быть чуть мощнее предыдущей. А от технологического лидера пользователи ожидают такого скачка в развитии, который существенно поднимет планку инноваций для конкурентов. Последний подобный скачок Apple сделала с беспроводными наушниками AirPods, выпущенными в 2016 году, считает Рыбаков.

Похоже, что с помощью AirTag компания ищет не только пропавшие вещи пользователей, но и утерянный темп инноваций. Во всяком случае Apple этот трекер — шаг в сторону от традиционных «яблочных» устройств, подражающих друг другу из года в год.

Новый iMac

Продолжая искать новые решения, компания представила на этот раз даже больше, чем обещала (что дало аналитикам рынка основание для ехидных замечаний насчет победы количества над качеством).

Среди анонсированных продуктов — новый iMac: благодаря фирменному чипу M1, выпущенном в прошлом году, Apple смогла избавиться от громоздкой системы охлаждения и придать своему настольному ПК более современный вид.

Новый iMac оснащен 24-дюймовым дисплеем с разрешением 4,5K и представлен в семи ярких цветах: зеленом, желтом, оранжевом, красном, фиолетовом, синем и серебристом. Мышь, клавиатура и трекпад также доступны в новых цветах. ПК оборудован обновленной фронтальной камерой 1080p с усовершенствованным датчиком, новыми микрофонами (Apple заявляет, что это лучшие микрофоны в истории iMac) и шестью динамиками, которые поддерживают пространственный звук и Dolby Atmos. ПК также оснащен TouchID (системой аутентификации на основе отпечатков пальцев) и портом Ethernet для кабельного подключения к Интернету при отсутствии Wi-Fi. Широкую популярность новому iMac, скорее всего, принесут мощность и скорость — Apple утверждает, что компьютер включается мгновенно и будет на целых 85 процентов быстрее, чем предыдущий iMac, который работал на чипе Intel.

За мощность и скорость придется заплатить: в России самая бюджетная комплектация (семиядерный графический процессор, 256 Гб SSD, 8 Гб оперативной памяти и всего два порта Thunderbolt/USB 4) будет стоить 130 тыс. руб. Полный выбор цветов дисплея будет доступен только при покупке средней конфигурации (150 тыс. руб.). В продажу компьютеры поступят во второй половине мая, предзаказ доступен с 30 апреля.

Вадим Меркулов отметил, что Apple кардинально не меняла дизайн iMac уже пять лет. По его мнению, новые цвета и форма — признак того, что Apple старается повернуться лицом к молодому поколению, а не только работать с аудиторией креативных специалистов. По оценкам «Фридом Финанс», доля iMac в продажах сегмента Mac может вырасти с текущих 15% до 20% в 2021 году.

Новый iPad Pro

iPad Pro теперь работает на том же процессоре M1, что и последние модели Mac. Конечно, это сделало планшет еще более производительным: по данным Apple, процессор в полтора раза быстрее, чем в прошлогоднем iPad Pro, а графика быстрее на 40%. Другое серьезное изменение относится к более крупной 12,9-дюймовой модели, которая теперь использует технологию Liquid Retina XDR для подсветки ЖК-дисплея, что в разы улучшает контрастность и яркость.

Порт USB-C на обеих моделях iPad Pro теперь поддерживает Thunderbolt. Также есть возможность добавить к iPad Pro подключение 5G, чтобы получить высокоскоростной доступ в Интернет.

Алексей Рыбаков отметил, что в России сеть 5G не получила широкого распространения, поэтому продукты Apple, поддерживающие новый стандарт интернет-связи, не представляют для отечественного пользователя высокой ценности.

11-дюймовая модель без симки стоит 78 тыс. руб., а 12,9-дюймовая на 512 Гб обойдется в 150 тыс. руб. Купить планшет так же, как iMac можно будет со второй половины мая.

Apple TV 4K

Apple TV 4K претерпело ряд серьезных улучшений, во много благодаря новейшему чипу A12 Bionic. Чип обеспечивает HDR с высокой частотой кадров — идеальный вариант для любителей спорта и тех, кто снимает 5K со скоростью 60 кадров в секунду на iPhone 12 Pro.

Крошечная коробка, которая подключается к телевизору, выглядит так же, как и раньше, но теперь дополняется пультом дистанционного управления из переработанного алюминия. В центре серебряного пульта находится сенсорная панель, а сбоку располагается кнопка включения голосового помощника Siri.

Самая захватывающая функция нового Apple TV 4K предназначена для киноманов: это специальный инструмент калибровки цвета. При подключении телевизора к iPhone, он использует камеру телефона, чтобы подстроить изображение под окружающее освещение, исключая таким образом необходимость настраивать цветовые параметры вручную.

Новая модель будет стоить 17 тыс. рублей за 32 гигабайта встроенной памяти. Пульт будет продаваться отдельно.

Фиолетовый iPhone 12

Компания продемонстрировала новые модели iPhone 12 и iPhone 12 Mini фиолетового цвета. «Привет, фиолет» — гласит слоган на сайте производителя. Выбор оттенка, по словам Apple, отражает приход весны. Все в новом iPhone (кроме цвета) идентично iPhone 12, который продается с октября. Фиолетовая модель доступна для предзаказа с 23 апреля и поступит в продажу 30 апреля. Цена остается прежней и начинается с 70 тыс. руб. Новый iMac также доступен в фиолетовой расцветке.

Подписка на подкасты

Приложение «Подкасты» от Apple было переработано и теперь включает больше вариантов рекомендаций, чтобы упростить поиск хороших шоу. Главная новость состоит в том, что Apple скоро запустит сервис подписки на подкасты. Платную версию отличают отсутствие рекламы, эксклюзивные выпуски и возможность послушать новые эпизоды раньше других. Подкасты по подписке станут доступны в 170 странах мира в следующем месяце. Цены на подписку пока не раскрыты.

Создатели подкастов должны будут присоединиться к программе за 20 долларов в год, чтобы взимать со слушателей абонентскую плату, а Apple будет взимать свои стандартные 30 процентов с дохода участников программы.