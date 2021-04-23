Банк России повысил ключевую ставку до 5,00% годовых

На сегодняшнем заседании Совета директоров ЦБ РФ Банк России повысил ключевую ставку на 0,50 пункта, до 5,00% годовых.

Данное решение было ожидаемым и не стало сюрпризом для экспертов и участников рынка. Вопрос был только в том, насколько жесткое решение примет регулятор.

В частности, 24 аналитика, опрошенные Bloomberg, ждали повышение ставки с нынешних 4,5% на 0,25 п.п. Сторонников повышения ставки на 0,5 п.п. также было немало. Так ответили 15 экономистов, участвовавших в консенсус-прогнозе агентства.

Как говорится в пресс-релизе регулятора, темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса в России остаются повышенными.

Восстановление спроса приобретает всё большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Прогноз ЦБ по инфляции на 2021 год повышен до 4,7-5,2%.

При этом регулятор подчеркнул, что быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной ДКП.

Таким образом, ЦБ окончательно вернулся к курсу нейтральной денежно-кредитной политики ДКП с диапазоном 5-6%, при этом рамки будут корректироваться по мере поступления новых вводных. Напомним, это второе подряд ужесточение ДКП в стране. 19 марта Банк России после длительного перерыва повысил ключевую ставку на 0,25 пункта, до 4,5% годовых.

Причём уже тогда в ЦБ рассматривали вариант повышения ставки на 0,5 п.п. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила на пресс-конференции, что пришло время начинать возвращаться к нейтральной ДКП, объясняя это стремительным ростом цен на товары, которые оказались выше прогнозируемых ЦБ.

Следующее заседание совета директоров российского Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос о ставке, состоится 11 июня 2021 года.

