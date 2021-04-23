Байден намерен признать геноцид армян

Президент США Джо Байден поставил президента Турции Реджепа Эрдогана в известность, что Вашингтон вскоре признает геноцид армян в Османской империи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg. «Байден сказал Эрдогану, что признает армянскую резню геноцидом», – сообщает Bloomberg.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден провел телефонный разговор с Эрдоганом, и в частности, в ходе переговоров речь шла об укреплении отношений между Вашингтоном и Анкарой.

21 апреля Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что Байден планирует официально признать геноцид армян в Османской империи. По информации газеты Байден назовет геноцидом депортацию, голод и массовые убийства армян турками-османами, начавшиеся в 1915 году, указывало издание.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник телеканалу Haberturk, что возможное заявление Байдена о геноциде только навредит отношениям двух стран

В 1995 году Государственная дума России приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине – в Западной Армении».