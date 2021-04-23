Байкал привлек 87,5 млн евро

En+ Group инвестирует в производство по розливу воды на Байкале порядка 87,5 миллиона евро в рамках Международного центра водных ресурсов. Первая очередь производства воды может быть запущена через 3-4 года, а объем производства составит 1 миллиард литров воды в год. По проекту вода будет забираться с глубины 472 метра, что гарантирует ее природную чистоту. Для производства будет приобретено самое современное оборудование, а розлив будет производится либо в стеклянные бутылки, либо в алюминиевую тару: и тот и другой вид упаковки более экологичный по сравнению с пластиком.

<На заводе по выпуску качественной воды для внутреннего рынка будет задействовано порядка 200-250 человек. Городу очень не хватает рабочих мест>, - сообщил директор департамента по развитию производственной системы En+ Group Сергея Пономаренко.

Предприятие станет частью Международного центра водных ресурсов, который расположится на площадке закрытого в 2013 году Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Проект предполагает создание многофункционального кластера производственного, научно-исследовательского, туристического и образовательного значения.Создание Центра продолжает серию проектов по развитию Приангарья, инициатором которой стал бизнесмен и общественный деятель Олег Дерипаска. <Дети должны ходить в школу, предприятия - работать, медцентры - лечить, города - развиваться. Вот этим мы и продолжим заниматься. Жизнь продолжается, многое в наших силах>, - отметил бизнесмен в одном из интервью.

В частности, в Байкальске уже действует горнолыжный курорт <Гора Соболиная>, входящий в десятку лучших в России. Параллельно в Иркутске ведутся работы по реконструкции городских объектов: Бани Курбатова и Русанова, реконструкция гостиницы <Ретро>, прорабатывается вопрос реконструкции городского ипподрома, получившего в 2020 году статус выявленного объекта культурного наследия. Кроме того, при поддержке En+ Group ведется реконструкция Цесовской набережной и сооружение жилого квартала по проекту знакового японского архитектора Кенго Кумы.