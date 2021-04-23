Белоруссия запретила импорт продукции ряда западных брендов

Белоруссия ввела запрет на ввоз и реализацию товаров ряда зарубежных компаний стран, которые ранее ввели санкционные меры в отношении белорусских юридических и физических лиц, сообщает ТАСС.

«Для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь», – говорится в постановлении Совета министров Белоруссии.

В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (владеет в том числе торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast и рядом других), уточнили в Совмине.

16 января 2021 года германские компании Beiersdorf и Liqui Moly, чешская Skoda Auto (принадлежащая германскому концерну Volkswagen) и швейцарская Tissot сообщили, что не будут спонсорами чемпионата мира по хоккею 2021 года, если он пройдет в Белоруссии.

18 января 2021 года Белоруссия была лишена права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года.

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