Эксперты предупредили россиян о возрастающей активности воров в майские праздники

Майские праздники традиционное время, когда горожане выезжают на свои приусадебные участки, а в это время активизируются мошенники в области правонарушений на объектах недвижимости, рассказали РИА «Новости» в компании Delta Системы безопасности.

«Согласно аналитике, в апреле и мае количество правонарушений на объектах загородной недвижимости имеет средний исторический рост на уровне 25%», - сообщили в компании.

Специалисты Delta рассказали, что в январе текущего года на 14% по отношению к аналогичному периоду прошлого года возросло число тревожных звонков от охранных систем дач и коттеджей. Подавляющее большинство вызовов пришлось на новогодние праздники. В феврале рост был аналогичным, в марте число взломов загородной недвижимости сократилось, однако все равно превышало показатель годичной давности на 9%.

Правоохранители отмечают, что чаще всего на территорию проникали с целью кражи (37% случаев), на втором месте незаконное проникновение лиц без определенного места жительства (30%), на хулиганство пришлось 23% от общего числа правонарушений. Еще в 10% случаев при проникновении в дома нападали на хозяев. Рост таких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил от 3% до 15%.

Правоохранители сообщают, что чаще всего виновниками незаконного проникновения становились лица без определенного места жительства, а также люди в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции советуют гражданам, планирующим выехать за город на праздники, не оставлять свое жилье без присмотра, либо поставить свои квартиры на сигнализацию, либо попросить присматривать за квартирой соседей.

