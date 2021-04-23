En+ Group и Нижнегородский Технический Университет запустят программу обучения для студентов

Компания En+ Group и Нижнегородский Технический Университет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) запустят целевое обучение с дальнейшим трудоустройством для студентов вуза. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Первый отборочный этап стартует в сентябре. Участвовать смогут студенты третьего курса, обучающихся по специальностям электро- и теплоэнергетики. После получения дипломов студенты будут гарантированно трудоустроены на предприятия En+ Group, а именно в ГК «Волгаэнерго», которая осуществляет производство, передачу и реализацию тепло- и электроэнергии в Нижегородском регионе и Челябинской области.

«Сотрудничество с НГТУ – часть большой программы En+ Group по развитию образовательного потенциала в регионах. Программа заключается во взаимодействии с вузами по разным направлениям, при этом наша основная задача – способствовать, чтобы подготовка студентов соответствовала потребностям российской экономики и промышленности. НГТУ им. Р.Е. Алексеева является одним из ведущих профильных технических университетов Нижегородской области, и для нас особенно ценно привлечь для работы в регионе выпускников именно этого вуза», - сказала заместитель генерального директора по персоналу En+ Group Наталья Альбрехт.

Помимо целевого обучения En+ Group также планирует запустить программы прохождения производственной практики и дополнительного профильного образования с приглашением специалистов «Волгаэнерго».

«Соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих предприятий энергетики, работающих в регионе, расширит возможности технического университета в подготовке современных квалифицированных специалистов для энергетической отрасли. Обучение и трудоустройство в Нижнем Новгороде и Нижегородском регионе будет способствовать созданию условий для того, чтобы лучшие молодые специалисты не покидали область, а получали возможность трудоустроиться по специальности с достойной заработной платой, которую предоставляет своим сотрудникам En+», - отметил ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев.

Сотрудничество в НГТУ продолжает тесное сотрудничество с вузами для поиска и подготовки лучших студентов, это направление является важной частью кадровой политики En+ Group, приоритеты которой определил основатель компании и общественный деятель Олег Дерипаска. «Именно целеустремленные и активные люди меняют окружающий мир, создают то, чем гордятся целые поколения, меняют наш мир и нашу жизнь к лучшему. Как достичь этих целей? На мой взгляд, прежде всего через поддержку образовательных и научных проектов, развитие культуры, сохранение традиций, улучшение социальной среды в регионах», – так формулировал социальные приоритеты Олег Дерипаска.

В частности, Компания обеспечивает целевое обучение студентов в Иркутском энергетическом колледже и в Корпоративном учебно-исследовательском центре (КУИЦ) «ЕвроСибЭнерго-ИРНИТУ» и «ЕвроСибЭнерго-БрГУ». Каждый успешно завершивший программу приглашается на работу на предприятия En+ Group. А в 2021 году компания запустила целевую программу обучения для студентов ИРНИТУ, специализирующихся на информационных технологиях – «Академия IT». Также En+ вместе с ИРНИТУ проводят ежегодный студенческий акселератор инновационных проектов «Лаборатория энергетики».