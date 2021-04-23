En+ и ВЭБ инвестируют 90 млн евро в завод по розливу воды в Байкальске

Компании En+ и ВЭБ в рамках Международного центра водных ресурсов (МЦВР) намерены вложить в производство по розливу воды в Байкальске 90 млн евро, рассказал журналистам директор департамента по развитию производственной системы En+ Сергей Пономаренко.

«Инвестиции - порядка 90 млн евро», - рассказал руководитель. При этом он не назвал полную стоимость центра, частью которого станет предприятие, уточнив, что в год предприятие будет выпускать 1 млрд литров воды.

«Эта цифра, которую я назвал - пока оценочная. Ориентируемся на российский рынок», - рассказал он.

В настоящее время идет работа над деталями проекта, в частности прорабатывается концептуальная составляющая строительства предприятия. Предположительно на заводе будут работать 200-250 человек. Первая очередь предприятия может быть запущена «через 3-4 года», сообщил Пономаренко.

Ранее сообщалось, что на площадке закрытого Байкальского ЦБК будет реализовываться проект по строительству МЦВР с сопутствующим многофункциональным кластером производственного, научно-исследовательского, туристического и образовательного значения. Исполнителем данного проекта также станет компания En+.