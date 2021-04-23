Госдеп пообещал наблюдать за российскими войсками

Официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон в курсе объявленного Россией решения об отводе войск из граничащих с Украиной районов и будут наблюдать за ситуацией, сообщает «РИА Новости».

«Мы слышали объявление России, что она начнет отвод войск от границ Украины. Мы слышали слова, будем ждать дел. Мы будем внимательно наблюдать за ситуацией... Мы ясно давали понять в общении с российским правительством, что (оно) должно воздерживаться от эскалационных действий», – сказал журналистам Нед Прайс

Вчера, 22 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу объявил о решении завершить проверку войск Южного и Западного военных округов и приказал отвести их с южных рубежей страны в пункты постоянной дислокации. Солдаты и техника, принимавшие участие в учениях, будут возвращаться в места постоянной дислокации в период с 23 апреля по 1 мая.