Кабмин поддержал законопроект о «золотых визах» для иностранных инвесторов

Российский кабмин одобрил законопроект об упрощенном порядке выдачи вида на жительство иностранным инвесторам, а также членам их семей в РФ, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе выступления перед журналистами по итогам заседания. Он подчеркнул, что речь идет о так называемых «золотых визах».

Согласно документу иностранцы, которые инвестируют средства в проекты в России, смогут получить вид на жительство в России в упрощенном порядке, минуя стадию получения разрешения на временное проживание. Госдума может рассмотреть законопроект уже в осеннюю сессию, вступление в силу нового документа ожидается в середине 2022 года одновременно с подзаконными актами, рассказал Решетников.

В самом законопроекте критерии инвестиции для получения «золотых виз» не уточняются, они будут утверждены отдельным постановлением правительства позже. В настоящее время для получения «золотой визы» инвестор должен вложить в открытие бизнеса в России или в недвижимость не менее 30 млн рублей, сообщил Решетников.

