Компания Nord Stream 2 AG сообщила, как Дания регулирует охрану «Северного потока — 2»

Компания Nord Stream 2 AG предоставила Expert.ru последнюю информацию о происходящем в районе строительства газопровода «Северный поток-2». По сообщению пресс-службы компании, в настоящий момент баржа «Фортуна» продолжает трубоукладочные работы в исключительной экономической зоне Дании. Судно «Академик Черский» проводит подготовительные работы перед началом трубоукладки.

Согласно извещению Датского морского ведомства (DMA) под номером NM-162-21, на которое ссылается пресс-служба Nord Stream 2 AG, названные трубоукладчики сопровождают строительные суда «Балтийский исследователь», «Мурман», а также другие суда снабжения. В связи с прокладкой трубопровода вокруг кораблей «Фортуна» и «Академик Черский» установлена временная запретная зона радиусом 1,5 км. Вокруг упомянутых судов снабжения установлена временная запретная зона радиусом 500 м. В этих районах запрещается несанкционированное плавание, погружение, постановка на якорь, рыболовство и работы на морском дне. Данные запретные зоны были установлены DMA в соответствии с консолидированным Законом №1629, от 17 декабря 2018 года, раздел 6.

В упомянутом извещении NM-162-21 также оговаривается, что сам газопровод также окружён защитной зоной, которая простирается на 200 м, с каждой стороны кабелей, в соответствии с приказом Датского морского ведомства № 939, от 27 ноября 1992 года, о защите подводных кабелей и трубопроводов. Согласно данному приказу, в пределах обозначенной охранной зоны запрещается ставить якоря, производить работы по углублению дна, осуществлять вывоз валунов, и использовать любое оборудование, перетаскиваемое по морскому дну.

По информации, полученной «Эксперт-онлайн» с помощью ресурса MarineTraffic, в настоящий момент времени «Фортуна» ведёт работы в пределах 100 км от южной оконечности острова Борнхольм. «Академик Черский» находится в 45 км юго-восточнее названного острова, вместе с судном «Мурман». Судно обеспечения «Балтийский исследователь» располагается на расстоянии около 35-40 км юго-западнее «Черского».

Пресс-служба Nord Stream 2 AG также сообщила, что в дальнейшем своевременно проинформирует Expert.ru об изменении ситуации в районе строительства газопровода.

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