Курс доллара: рубль будет укрепляться

Накануне рубль мощно укрепился к основным резервным мировым валютам, позитивно отреагировав на новости об ослаблении рисков военной эскалации.

Стартовав утром на Московской бирже в паре с долларом по 76,58 и по 92,14 в паре с евро, к закрытию основной торговой сессии рубль существенно прибавил в обеих парах. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 75,54 руб., что сразу на 1,07 руб. дешевле чем было сутками ранее. Сильно просела и единая валюта ЕС – курс евро к это времени составлял 90,74 руб. (-1,45 руб.) .

Таким образом, в пользу рубля сыграло вчерашнее заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который объявил о начале отвода войск с юга России после завершения внезапных проверок боеготовности.

Прогноз курса доллара, мнения экспертов

Курс доллара: назван фактор ослабления рубля

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью, – подчеркнул он. – Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны».

Как отметил Шойгу, перед Генштабом, а также командующими войсками военных округов и ВДВ поставлена задача провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.

«Личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й, 76-й и 98-й дивизий ВДВ должны вернуться в пункты постоянной дислокации к 1 мая. Командующие должны не допустить происшествий в пути следования», — заявил глава Минобороны РФ, издав распоряжение поощрить всех отличившихся военнослужащих.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Финансовый аналитик Евгений Волков считает, что снижение градуса геополитической напряжённости положительным образом влияет на курсовую динамику, поэтому отвод наших войск от украинской границы – очень хорошая новость, которая позволит рублю перейти к устойчивому росту.

Дмитрий Бабин из БКС также напомнил, что в четверг на фоне новостей об отводе наших войск после учений в Южном и Западном военных округах к местам постоянной дислокации, рубль начал активно сокращать геополитический дисконт.

«Если этот фактор неожиданно вновь не ухудшится, а глобальные рынки не развернутся вниз из-за каких-нибудь негативных новостей, то уже в ближайшие сессии пара доллар-рубль сможет добраться до 75,30, а пара евро-рубль – до 90,70», – прогнозирует Бабин.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» напомнил, что в четверг ещё до заявления Шойгу рубль чувствовал себя на валютной площадке вполне уверенно, демонстрируя рост. Так, к середине вчерашних торгов российская валюта укреплялась к американской примерно на 0,5%.

«В сегменте EM такую же динамику демонстрировала в это время только индийская рупия, тогда как другие валюты стран развивающихся рынков находились в минусе. Рубль же, игнорируя целый набор негативных факторов, был близок к прохождению отметки в 76,10, обновив максимум предыдущего дня», – рассказал он.

Но это, как напомнил эксперт, оказалось только началом роста рубля. Сразу же после слов министра обороны РФ о возращении российский войск от границы с Украиной в места постоянной дислокации, нацвалюта перешла к боле мощному укреплению.

«Среди факторов поддержки рубля также можно выделить подготовку экспортёров к налоговым платежам, которые состоятся уже в ближайший понедельник, и улучшение прогноза Минэкономразвития по курсу национальной валюты», – отметил Кравченко.

Курс рубля будет укрепляться

Накануне в Минэкономразвития заявили, что считают нынешний курс рубля заниженным относительно фундаментальных факторов. В ведомстве предположили, что к концу 2021 года пара доллар-рубль будет находиться в коридоре 71,00-72,00. При этом в министерстве признали тот факт, что в первые месяцы этого года рубль действительно заметно ослаб.

«Однако мы исходим из того, что это психология, – пояснили в МЭР. – Поэтому, согласно нашим прогнозам, курс нацвалюты к доллару до конца года вернётся в диапазон 71,00-72,00».

В свою очередь Михаил Васильев из Совкомбанка спрогнозировал курс рубля на следующий месяц. По его мнению, в мае пара доллар-рубль будет торговаться в коридоре 73,00-78,00, а пара евро-рубль в диапазоне 89,00-93,00.

Как пояснил эксперт, наша валюта сумела выстоять на фоне введения антироссийских санкций со стороны Вашингтона на первичный госдолг РФ, так как они оказались относительно мягкими и были уже заложены в курс.

«Ожидая антироссийских ограничений глобальные игроки заранее закладывали в стоимость рублёвых активов самые разнообразные сценарии, в том числе и очень жёсткие, – пояснил Васильев. – Когда же санкции были озвучены все выдохнули с облегчением, осознав, что ничего страшного на самом деле не случилось, это стало позитивным моментом для курс рубля».

Кроме того, даже объявив о новых санкциях, глава Белого дома Джо Байден сказал о желании Вашингтона налаживать отношения с Москвой, а перспектива встречи глав России и США в ближайшие месяцы говорит о том, что обе страны стремятся к диалогу, подчеркнул эксперт.

Это, по его мнению, позволяет рассчитывать на то, что новых более жёстких ограничений против нашей страны всё-таки не последует.

«Также в пользу рубля будет выступать «чёрное золото», которое сейчас дешевеет, но мы полагаем, что это явление временное. Помимо этого, закрытие авиасообщения с Турцией и Танзанией снижает спрос россиян на иностранную валюту», – предположил Васильев.

Кроме того, в Совкомбанке ожидают, что на сегодняшнем заседании российский регулятор повысит ключевую ставку. Поддержит нашу валюту и замедление инфляции, что увеличит реальную рублёвую процентную ставку, спровоцировав спрос на все отечественные активы, в том числе на рубль.

«Но не стоит забывать, что в целом май с точки зрения сезонности – слабый месяц для рубля. Поэтому мы прогнозируем в конце весны его курс к доллару в широком диапазоне 73,00-78,00, а к евро – в коридоре 89,00-93,00», – резюмировал Васильев.

Курс доллара. Прогноз

Как сильно упадет курс доллара после встречи Путина и Байдена, версии экспертов

Курс доллара: рубль может стать жертвой неприятных сюрпризов

