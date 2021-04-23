Литва, Латвия и Эстония высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Литва, Латвия и Эстония решили выслать своих страны российских дипломатов, объявив их персонами нон грата в знак солидарности с Чехией.

В частности, 23 апреля глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение объявить одного дипломата посольства России в Латвийской Республике нежелательным лицом.

Отмечается, что данное решение было принято в знак солидарности с правительством Чехии в связи с незаконной деятельностью российских спецслужб в Чехии, а также после оценки деятельности дипломата посольства РФ и выявленных нарушений в Латвии, передаёт «Европейская правда».

В свою очередь МИД Литвы решило выслать двух сотрудников посольства в Вильнюсе, так как «они осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом».

При этом дипмиссия Литвы в Москве выразила готовность помочь посольству Чехии в РФ выполнять функции, которые нарушены из-за приказа Москвы о резком сокращении штата.

В МИД Литвы отметили, что решение было принято в тесной координации с латвийскими и эстонскими партнерами. Министр иностранных дел этой страны Габриелюс Ландсбергис во время пресс-конференции также рассказал журналистам, что Эстония решила выслать одного работника российского посольства, занимавшегося шпионской деятельностью. Позже это решение подтвердили в МИД Эстонии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Эдуард Хегер объявил о решении выслать трёх российских дипломатов, которые должны будут покинуть страну в течение семи дней.

Эдуард Хегер на пресс-конференции заявил, что решение было принято в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

19 апреля министерство иностранных дел России объявило персона нон грата 20 посольства Чехии в Москве и дало чуть более суток на то, чтобы покинуть страну.

«В МИД России был вызван посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька. Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге», – говорится в сообщении российского МИД.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер объявил о решении выслать трех российских дипломатов, сообщает РБК со ссылкой на издание Spectator. Российские дипломаты должны будут покинуть страну в течение семи дней.

Эдуард Хегер на пресс-конференции заявил, что решение было принято в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии.

«В соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение семи дней должны покинуть территорию Словакии», – сказал Хегер, отказавшись ответить на вопросы журналистов.

19 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна готовит правовые шаги с требованием компенсации материального ущерба, причиненного в 2014 году взрывами на сладах боеприпасов в деревне Врбетице, к которым, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы. «Мы готовим правовые шаги, чтобы потребовать компенсации ущерба», – сказал Бабиш.