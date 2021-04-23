«Многие погибнут»: Маск рассказал о пилотируемых полетах на Марс

Любопытная закономерность: всякий раз, когда у Илона Маска возникают проблемы с основным бизнесом – Tesla, с машинами которой на днях произошла серьезная авария с летальным исходом, он особенно много говорит о космосе и, главным образом, о полетах на Марс, колонизацию которого он считает одной из своих главных задач. Сейчас Маск постарался опровергнуть распространенное убеждение о том, что полеты к другим планетам и, в первую очередь, на Марс будут уделом очень богатых людей по причине их очень высокой стоимости. Это не так, уверяет миллиардер. Полететь к Красной планете может каждый хорошо подготовленный для опасного предприятия человек.

Статья по теме: Илон Маск отправит в космос непрофессиональный экипаж

Однако, тут же заявил владелец Tesla и SpaceX, что прежде чем, отправляться в далекий путь, необходимо все тщательно взвесить, потому что полеты в космос в целом и на Марс в особенности очень опасны. По его прогнозам, на начальном этапе исследования Марса может погибнуть много людей. С другой стороны, пожал плечами Маск, смельчаки всегда погибали во время исследований новых земель. Так что потери во время исследования Красной планеты не будут чем-то из ряда вон выходящим явлением.

Илон Маск и в Tesla, кстати, пришел, чтобы осуществить свою мечту колонизации Марса. Для выполнения этой задачи, конечно, потребуются астрономические деньги. Что касается Маска, то он готов продать все свое имущество для финансирования проекта.

«У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний»,- сообщил он в начале года в интервью Business Insider.

Статья по теме: Марс: места хватит всем

Интервью Илон Маск давал… босиком за обедом из кефали вместе с председателем правления XPrize Питером Диамандисом в Кейп Канаверале, штат Флорида. Кроме очередных заявлений о полетах на Марс интервью запомнится заявлением Маска о проведении конкурса XPrize Carbon Removal. Как следует из названия, речь идет о проектах удаления СО2 из атмосферы Земли. Победитель получит солидный приз – 100 миллионов долларов. Конкурс организует и проводит Elon Musk Foundation, относительно новый благотворительный фонд Илона Маска. 100 млн будет самым большим призом за его недолгую историю.

Возможно, этот конкурс, вернее, не сам конкурс, а солидный приз является ответом Илона на критику, что он тратит на благотворительность недостаточно много для второго человека планеты по размерам состояния. По крайней мере, после того, как прозвучала эта критика, Маск резко усилил масштабы своей благотворительной деятельности.